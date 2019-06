Barn må ta klimakampen med mor og far

DEBATT: Unge raser mot Ernas oljeutvinning. De burde heller bedt foreldrene droppe bilen til fotballtrening.

TRENING: Barna burde selv be om å slippe å bli kjørt til trening, mener innsenderen. byoutline NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Jørgen Eide

Etter at den svenske 15-åringen Greta Thunberg skapte et internasjonalt klimaopprør, har landets oppvoksende generasjon demonstrert høylytt mot den norske regjeringen.

Det er vel og bra å si fra til Erna Solberg om at utvinningen av den norske olje må stoppes.

Det som derimot har slått meg, er at klimakampen mot oss foreldre ikke finnes.

Selv har jeg to barn som ennå ikke gamle nok til å demonstrere. Hvis det skjer en dag, skal jeg være stolt.

Men hvis det virkelig er noen de unge kan få øyeblikkelig virkning hos, er det hos oss foreldre. Hvor mange barn og unge spør: «Pappa, kan vi ikke heller sykle i dag? Eller ta buss eller bybane?»

KAMP: Jørgen Eide etterlyser at barn tar klimakampen på hjemmebane. byoutline Privat

Det er ikke så mange år siden det var helt vanlig at barn og unge gikk eller syklet til og fra skole, trening og venner. Hvis mor og far lar bilen stå oftere, blir kanskje den utrygge veien tryggere.

Hva med alle flyturene? Selvsagt skal vi unne oss en tur til varmere strøk i lengre ferier. Men flyreiser har skutt i skyene.

Norge ligger på flytoppen i Europa, ifølge en rapport fra Fremtiden i våre hender fra 2017. Og dette er ikke noe som ser ut til å avta.

Ja, vi bor i et langstrakt land. Men vi trenger ikke å fly oftere enn vi bytter sokker.

Hva om de unge demonstrantene kommer hjem fra Torgallmenningen og ber om at familien dropper weekendturen til Gdansk eller Barcelona?

Hva med at mor eller far kutter dagsturen til et møte i Oslo, og heller tar det på video på mobilen eller PC? Vi lever tross alt i 2019.

Det er bra at ungdommer demonstrerer mot mer oljeutvinning. Men jeg frykter de kjemper for ting det tar lang tid å se resultatene av.

Statens enorme makt og inntekt fra oljen ikke er lett å stoppe på dagen.

Hvis de unge tar klimakampen med sine nærmeste, kan de se umiddelbare resultater.

