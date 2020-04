Korona og antibiotika – venner eller fiender?

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix Norge

Christian Magnus Thaulow Antibiotika-forsker og barnelege ved Haukeland universitetssykehus, PhD-stipendiat, UiB

Koronaviruset sprer seg over verden som et inferno, og vi venter utålmodig på vaksine og medisiner som kan slukke flammene.

Men vi har jo antibiotika – medisinens «universalklister» – det fungerer vel mot det meste av infeksjoner? Eller?

Så var det dette med resistens.

Denne pandemien kan faktisk fungere som et utstillingsvindu for hvorfor vi må begrense bruken av antibiotika i den generelle befolkningen. Ved en oppblomstring av luftveisinfeksjoner, vil vi nemlig potensielt kunne få økt bruk av antibiotika.

Samtidig vil vi kunne se at land med lav antibiotikabruk vil kunne oppleve lavere dødelighet av viruset. Et paradoks? La oss se på koblingen mellom antibiotika, bakterier, resistens og koronaviruset.

Antibiotika er medisiner som er virksomme mot infeksjoner forårsaket av bakterier, ikke virus. Bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika, sies å være resistente.

Antibiotikaresistens betegnes som medisinens «klimakrise». Så mange som ti millioner mennesker kan komme til å dø årlig, som en direkte konsekvens innen 2050.

Uten virksomme antibiotika vil langt flere dø av «enkle» infeksjoner, og mye kirurgi og moderne kreftbehandling vil bli for risikofullt å gjennomføre.

Videre vet vi at overforbruk av antibiotika er blant de viktigste pådriverne for økt resistens. Dette har Norge tatt på alvor: Vi har hatt en nedgang i antibiotikabruk med 24 prosent fra 2012 til 2018, og har en fair sjanse til å klare myndighetenes mål om 30 prosent nedgang innen utgangen av 2020.

Spørsmålet er om koronaviruset kan gi for sterk motvind på oppløpssiden.

Teoretisk skulle en viruspandemi ikke påvirke antibiotikabruk. Det er imidlertid ikke alltid åpenbart om en luftveisinfeksjon er forårsaket av virus eller bakterier, og luftveisinfeksjoner er samtidig den vanligste årsaken til antibiotikabruk.

Koronaviruset gir hovedsakelig en cocktail av symptomer fra luftveiene, og kan være vanskelig å skille fra andre infeksjoner.

Leger har selvsagt kliniske «verktøy», tester og algoritmer, for å sannsynliggjøre effekten av antibiotika. Men dette krever som regel både tilstedeværelse og tid, noe som vil kunne være begrensende faktorer i tiden som kommer.

Overfylte luftveislegevakter, med manglende smittevernsutstyr, kan føre til at grundige vurderinger må vike for effektivitet og minimum ivaretakelse av smittevern. Hvem har lyst å inspisere en hostende munn med bestemors hjemmestrikkede munnbind?

Videre oppfordres det til økt bruk av videokonsultasjoner. Dette gir ikke grunnlag for den samme vurderingen en kan gjøre på et legekontor. Forskning viser at tidspress, og dermed korte legetimer, favoriserer mer antibiotikabruk.

Jo tynnere beslutningsgrunnlag, desto større blir usikkerheten om pasienten trenger antibiotika, og da er det tross alt bedre med litt overbehandling? Det vil vel også føles bedre for pasienten – og «placeboeffekten» skal ikke undervurderes.

Et annet aspekt er at leger føler seg trygge på å bruke antibiotika. Dette er legemidler som er godt kjent. Andre medisiner, for eksempel malariamedisinen hydroksyklorokin, er under utprøving i kliniske studier på sykehus. Det vil likevel være etisk uholdbart å skrive ut dette til pasienter uten at de inngår i en klinisk studie.

Antibiotika vil ikke ha den samme etiske begrensningen; den skal jo ikke brukes spesifikt mot koronaviruset, men mot en uavklart infeksjon i et hardt presset helsevesen.

Antibiotikatypen Azitromax, som typisk brukes mot gonoré samt noen særskilte luftveisinfeksjoner, har vist seg å ha en tilleggseffekt på immunsystemet. Derfor er det ikke overraskende at det allerede er publisert en liten «hastestudie», som viser at denne antibiotikatypen i kombinasjon med nevnte malariamedisin kan ha effekt mot en koronainfeksjon.

Flere, bedre og større studier må til for å avgjøre hvorvidt denne har en behandlingsplass for korona, men slik informasjon vil alltid kunne virke inn på legers forskrivningspraksis.

Dessverre er denne antibiotikatypen svært resistensdrivende, så det er svært uheldig om det skulle oppstå en masseforskrivning på et særdeles tynt grunnlag.

Statens legemiddelverk melder allerede om økte salgstall for medisinen, og har nå innført rasjonering. Det finnes imidlertid andre antibiotika med nært beslektede egenskaper som jeg også frykter vil være utsatt for en økning av forskrivninger.

Koronapandemien kan også føre til at andre pasientgrupper får mer antibiotika. Tannleger har uttrykt bekymring for stengte kontorer, og forteller at det er grenser for hvor lenge de kan ha pasientene sine på antibiotika. Det er bekymringsfullt.

For å sette alt dette i en årsakssammenheng, skal vi til slutt se på de dårligste koronapasientene som trenger respiratorbehandling. Disse er sårbare og vil ha økt risiko for bakterieinfeksjoner «på toppen» av virusinfeksjonen.

En studie fra Kina viste at halvparten av sykehusinnlagte koronapasienter som døde, hadde en bakterieinfeksjon. Bakterier som erverves i et sykehusmiljø, er oftere såkalt multiresistente – altså at få eller ingen antibiotika virker.

I Norge har vi siden 2000-tallet hatt økende resistens, men den er lav sammenliknet med andre. Dette kan sees i sammenheng med en restriktiv (men langt fra perfekt) antibiotikabruk.

Derfor vil norske intensivpasienter lettere kunne få god behandling av eventuelle bakterieinfeksjoner. For at det skal kunne fortsette slik – minner dette oss samtidig på at vi må fortsette arbeidet med å finsikte antibiotikabruken så mye som mulig.

På samme måte som vi skal «bremse» korona med sosial distansering, skal vi «bremse» resistens gjennom å ikke bruke antibiotika som «universalklister».

Da kan vi også nå målet om 30 prosent reduksjon innen utgangen av 2020 – selv i motvind.

Og for å svare på spørsmålet i overskriften: Korona og antibiotika kan være både venner og fiender.