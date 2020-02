Mobbing kan aldri løses ved at foreldre drar kortet

Om noen hadde mobbet meg i dag, ville jeg kalt meg selv en Fretex-prinsesse.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

FORBRUK: Det kommer alltid til å finnes mobbere, både store og små, og om mobbingen ikke gjelder klær, finner de på noe annet, skriver Nora Kassara-Sommerseth. Foto: Privat

Debattinnlegg

Nora Kassara-Sommerseth Søfteland

Jeg kjenner en elleveåring. Hun har venner og snakker med klassekameratene sine, men har ikke så mye som de fleste andre på skolen. Hun går i Fretex-klær og gleder seg til bursdager og jul. Da får hun helt nye klær og sko.

Foreldrene til klassekameratene har «viktige jobber». De er ingeniører, piloter, politikere, leger og advokater. Hennes foreldre har helt vanlige jobber. De tjener ikke så mye, men nok til å sette mat på bordet og gi søskenflokken på syv skolegang.

Hun er en skikkelig «second hand»-jente. Som den femte i flokken, arver hun mye, både plagg som er fine og plagg med noen hull i. Hennes mor sier alltid: «Det er ok, så lenge klærne er rene».

Jeg kjenner godt den elleveåringen. Hun er meg for 29 år siden i Tanzania i Afrika. Om noen mobbet meg for klærne mine, husker jeg ikke. Det er fordi jeg valgte å ignorere de slemme fullstendig.

Om noen hadde mobbet meg i dag, ville jeg kalt meg selv en Fretex-prinsesse.

Spol frem. Nå bor jeg i Norge, har barn og livet er herlig.

Jeg opplever nordmenn flest som smarte folk, og selv kaller jeg meg en smartkjøper. Jeg kjenner en god del andre som også er det.

Vi benytter oss av sesongsalg. Vi kjøper ting til 50–70 prosent nedsatt pris. Så hvis ungen min i desember går med en såkalt «dyr» vinterjakke, er det fordi jeg kjøpte den på salg for elleve måneder eller to år siden.

Jeg skal ikke klandres for å skape kjøpepress, og ikke han for å ha den på seg. Problemet oppstår når barn føler seg mer verdt enn andre på grunn av «dyre» jakker.

«Har det klikka for oss?» spør bloggeren Martine Halvorsen i et blogginnlegg som er mye delt på Facebook. Hun spør hva vi holder på med, i en tid der alt handler om dyre mobiltelefoner og klær: «Et samfunn bestående av drittunger som mobber de som ikke går med sko til flere tusen kroner?»

Det er så forbanna dumt, skriver hun, og det synes jeg og! Det er dumt når barn har så stort fokus på penger og det materielle. Det er dumt og leit når barn blir mobbet på grunn av klærne, men mobbing kan aldri løses ved at foreldre drar kortet.

Det kommer alltid til å finnes mobbere, både store og små, og om mobbingen ikke gjelder klær, finner de på noe annet.

Er foreldrene skyldige?

Vi foreldre kommer alltid å gjøre det vi tror er best for ungene våre, selv om vi av og til tar feil. I vårt samfunn er janteloven blitt gammeldags. Vi skal slutte å fortelle hverandre hva vi kan og ikke kan gjøre for å tilpasse oss.

Derfor, kjære foreldre, er det på tide at dere fokuserer på moral og verdier. At dere hjelper ungene deres til å bli mentalt sterke og klare for denne utfordrende verden vi lever i, ikke bare «lille Norge».

Foreldre må bidra til å skape miljøer preget av kjærlighet og toleranse. Lære ungene å bry seg om det som betyr noe, i stedet for å gjøre dem sårbare overfor det utvendige, det de ikke har kontroll over.

Aller viktigst, lær dem å være snille og greie mot seg og andre. Det er det som varer lengst.



Publisert: Publisert: 2. februar 2020 19:18

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt