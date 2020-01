Engø reddet byrådet fra seg selv

Roger Valhammer må slutte å gamble med sitt eget byråd.

FÅR KRITIKK: Byrådsleder Roger Valhammer viste dårlig dømmekraft i håndteringen av Vigilo-saken, mener innsenderen. Foto: Bård Bøe

Kim Even Straumsnes SV-medlem, Eidsvågneset

INNSENDEREN: Kim Even Straumsnes Foto: Privat

Det er positivt at det løste seg slik at ikke hele byrådet i Bergen gikk av som følge av mistillitsforslaget mot skolebyråd Linn Kristin Engø.

SV i Bergen stemte sammen med høyrepartiene om mistillitsforslaget mot Ap-byråden, men var aldri ute etter å velte byrådet i Bergen.

Feilen i Vigilo-appen som Bergensskolen har brukt, førte til at informasjon om hvilken skole barn gikk på ble tilgjengelig for foreldre uten foreldreansvar. En slik informasjon kan sette både barn og foreldre i fare. Derfor måtte noen ta ansvaret, og i dette tilfellet ble det skolebyråden.

Da Valhammer i et siste desperat forsøk for å redde Engø satte hele byrådet i fare, tok heldigvis Linn Kristin Engø selv til fornuften, og reddet byrådet ved å ofre seg selv – til tross for at Valhammer prøvde å overtale henne til å gjøre det motsatte.

Dette viser lederskap fra Engø, og en stor svakhet fra Valhammers side. Man kan nesten begynne å lure på om han i det hele tatt har det som skal til for å lede byrådet i Bergen?

GIKK AV: Linn Kristin Engø (Ap) varslet mandag at hun trekker seg som skolebyråd i Bergen etter den såkalte Viglio-saken. Dette viser lederskap fra Engøs side, mener innsender. Foto: Marita Aarekol

Tror ikke Roger Valhammer på sitt eget byrådsprosjekt? Er han villig til å ofre alt ved første korsvei? Er ikke et rødgrønt byråd i Bergen noe han er villig til å kjempe for?

Heldigvis mente Engø noe annet, og klarte å redde byrådet i Bergen ved å trekke seg som byråd. Det står det respekt av. Jeg skulle nesten ønske at det var Valhammer som trakk seg, og ikke Engø. Kanskje Engø skulle overtatt plassen til Valhammer?

Publisert: 28. januar 2020 13:57

