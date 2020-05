Ikke vårt ansvar å støtte Arbeiderpartiet

Hva andre partier måtte mene om oss, er uinteressant.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vårt hovedmål er i første omgang å fjerne ytre bomring, og vi har stått samlet om dette hele tiden, skriver Trym Aafløy (FNB). Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Trym H. Aafløy FNB Bergen, Gruppeleder Bergen Bystyre

I god Arbeiderparti-ånd går Geir Steinar Dale i BT 28. april ut og irettesetter meg og resten av FNB fordi vi i bystyret ikke stemte som Arbeiderpartiet ville. Samtidig gir han FNB skylden for at byrådspartiene i realiteten gikk på et sviende nederlag for sitt eget, dårlige forslag.

Vi er stolte over hver av de 25.053 bergenserne som stemte på FNB ved valget, og det er disse velgerne vi representerer i Bergen bystyre, ikke Arbeiderpartiet.

Les også Elbileiere får hele bompengekuttet i Bergen. Anita kjører bensinbil, men synes det er greit.

Hovedmålet til FNB er i første omgang å fjerne ytre bomring, og bystyregruppen har stått samlet om dette hele tiden. Da saken om bompengeforliket skulle til behandling i Bergen bystyre, ble det besluttet at vi ville gå inn for å starte denne rivingen, med de pengene som staten har bevilget.

Vi landet på om vi ikke finner penger til alle bommene – bruker vi de pengene som staten har garantert i ti år. Det er helt ukontroversielt. Ved neste mulighet kunne vi tatt flere.

Det fremstilles som om bilistene kunne «få» 55 millioner. Men Ola og Kari kunne, med bensinbil og autopass, «fått» 1,60 – en krone og seksti øre i rabatt. Cirka en femtilapp i måneden – to-tre liter melk. Var det en bedre løsning?

Les også Installerte fjernstyrt rullegardin på bilskiltet for å slippe bompenger

De fleste som har ytret seg til partiet og våre medlemmer, synes ikke det i det hele tatt. Et elendig forslag. Nesten like elendig som at hele potten nå går til de tjue prosentene som kjører elbil og betaler minst fra før.

Arbeiderpartiet valgte mellom to elendige forslag – og endte opp med det mest usosiale man kan tenke seg! De fleste bilistene vil ha bort ytre bomring. Da er det hva vi stemte for – om så bare en og en. Det fikk FNB liten støtte for.

Hva andre partier måtte mene om oss, er uinteressant – men å syte i avisen er ikke særlig konstruktivt.