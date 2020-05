Å hindre naturødeleggelser er viktigst

Det har skjedd mye i verden siden Hordfast først ble fremmet.

Kyststrekningen mellom Stord og Os vil bli kuttet i to av en gigantisk rullebane, mener innsenderen. Foto: Statens Vegvesen

Anne Gilde Klima og transportgruppen i Naturvernforbundet Hordaland.

Fylkesutvalget har nettopp gitt klar beskjed om at Hordfast ikke lenger er ønsket. De vil heller ha ny vei og bane mellom Bergen og Voss.

Den endelige avgjørelsen skal tas av Fylkestinget 12. mai. Da er det viktig at vedtaket blir opprettholdt.

Anna Gilje Foto: Privat

To ferske forskningsrapporter er svært aktuelle for politikerne som skal avgjøre Hordfast sin skjebne.

I april i år utga Norsk institutt for naturforskning (NINA) «Karbonlagring i norske økosystemer». Rapporten, som er en oppsummering av eksisterende kunnskap, sier at det er store karbonutslipp forbundet med fysiske inngrep i natur.

Å ta vare på økosystemene er den billigste og mest effektive løsningen for lagring og økt opptak av karbon. Det er tre ganger mer karbon i jord enn i atmosfæren, og myr kan inneholde så mye som 50 prosent karbon.

I mars kom Transportøkonomisk institutt (TØI) med en rapport om bygging av store motorveier rundt byer. De påviser at ved bygging av motorveier, skjer det spredning av bebyggelse og stadig mer oppstykking av natur.

Denne oppdelingen er det biologiske mangfoldets verste fiende.

Norge er velsignet med mye og variert natur, og det er ennå en del igjen. Men med dagens utbyggingstakt for motorveier, hyttefelt og vindkraft på land, blir den oppstykket og rasert i et forrykende tempo.

Kyststrekningen mellom Stord og Os vil bli kuttet i to av en gigantisk rullebane, som vil hindre fri ferdsel for dyr og mennesker. Veien vil koste cirka 36 milliarder. En svimlende sum som kunne vært brukt langt bedre.

Klimagassutslippene ved produksjon av asfalt og betong må også nevnes. I tillegg følger ødeleggelse av kystmyr, sumpskog og kystregnskog på Reksteren. Artsmangfoldet der er unikt i verdenssammenheng.

Det ville vært mer passende med en nasjonalpark på Reksteren, slik Naturvernforbundet har foreslått.

Statens vegvesen har nylig oppgradert den stipulerte bompengeandelen i Hordfast fra 11 til 17 milliarder. Det vil si at andelen som skal dekkes av bilistene, har gått fra 27 prosent til 47 prosent, noe som er dramatisk.

Bompengene vil trolig bli så høye at folk vil nøle med å bruke veien; en vei som i utgangspunktet trengte en dobling av trafikken for å gi inntjening.

Det har skjedd mye i verden siden Hordfast ble fremmet i Nasjonal Transportplan i 2016. FN sine klima- og naturrapporter har påvist at det står veldig dårlig til med kloden. De globale utslippene av CO₂ har økt år for år, og mengden av uberørt natur i verden har krympet voldsomt.

Nå må politikerne vise at klima og miljø er en viktig del av fremtidens veiplanlegging: Si nei til Hordfast!