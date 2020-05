Forslaget om avkriminalisering bør gjelde alle

Straff og sanksjoner er unyttige verktøy som forebygging.

De færreste unge med begynnende rusutfordringer våger å kontakte voksne tillitspersoner, skriver Arild Knutsen. Foto: Eirik Brekke

Arild Knutsen Leder, Foreningen for human narkotikapolitikk

Politimesteren i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, gir i Bergens Tidende 29. april anerkjennelse til Rusreformutvalgets rapport og påpeker at politiet må tørre å tenke nytt og bli utfordret.

Songstad støtter at rusavhengige skal få hjelp og ikke straff, men advarer mot avkriminalisering av andre enn tungt rusavhengige.

Dersom rusreformens modell skal baseres på en slik innstilling, vil den likevel ikke bli vår tids største velferdsreform.

Det meste vil bli som før. Songstad frykter at avkriminalisering vil føre til endrede holdninger og økt bruk av narkotika, men forskningsgrunnlaget til Rusreformutvalget gir ingen grunn til å frykte økt bruk av narkotika som følge av at samfunnet slutter å straffe.

Likevel har Songstad rett i at avkriminalisering vil føre til endrede holdninger. Straffepraksisen har en normdannende effekt som sier at de som bruker andre rusmidler enn alkohol, gjør noe så galt at de skal påføres pine, om de ikke tar imot hjelp til å slutte umiddelbart.

Denne normdanningen har ført til at brukere av alternative rusmidler utsettes for stigma og utstøting i nærmiljøet.

Derfor våger de færreste unge med begynnende rusutfordringer å kontakte voksne tillitspersoner, fordi de frykter å bli møtt med skuffelse, fordømmelse, sanksjoner og straff.

Straff og sanksjoner er unyttige verktøy som forebygging. Og en av regjeringens uttrykte målsettinger med rusreformen er nettopp avstigmatisering og større tilgang til hjelp.