Styrer Eva Maria Lim ved Gullstøltunet sykehjem kan i BT gledestrålende fortelle oss at alt er vel på Gullstøltunet. Treet på parkeringsplassen er pyntet, appelsinene er vasket med ozonvann, vafler og saft er servert, og Elvis smyger seg kjærlig inn i gamle ører.

At de gamle er innestengt, er hun ikke enig i, for «hverdagen til beboerne er som normalt».

Intervjuet viser at styreren overhodet ikke har forståelse for behovene til de menneskene hun har ansvar for. Menneskelige behov som stell, omsorg, stimulering, bevegelse og frisk luft. Slikt vi som ikke bor på Gullstøltunet, tar for gitt.

Hun burde heller fortelle om lav bemanning, stor utskiftning i personalet, om lokaler som ikke er egnet til å gi demente det tilbudet de fortjener, og om klager som ikke blir besvart. Intervjuet er så pinlig at jeg ikke forstår hvordan dette kan ha sluppet igjennom Bergen kommunes informasjonsavdeling.

Eller er det nettopp denne avdelingen som har satt i scene dette forsøket på skjønnmaling?

Forrige uke skiftet vi sokker på far. Sjokket var stort da vi så negler som krøllet seg under tærne. Far sliter med å gå, på grunn av vond rygg og dårlig balanse. For oss er viktig at han får beveget seg så mye som mulig så lenge han kan.

Når det er vondt å ha på sko, blir aktivitetsnivået deretter. Klage på omsorgssvikt er sendt kommunen.

Tidligere i år avslørte et tannlegebesøk at fire tenner hadde massive hull. Vi vet ennå ikke om de lar seg redde. På ett år sendte manglende tannstell far på vei mot most mat resten av livet.

Vi klaget skriftlig til sykehjemmet på manglende tannstell høsten 2019, uten at det hjalp. Klage på manglende tannstell ble deretter sendt kommunen 11. februar i år. Den klagen har vi ennå ikke fått svar på.

Far har faktisk vært innesperret på sykehjemsområdet denne våren. Hver dag. Hele dagen. Til vanlig kommer han bare ut når vi pårørende tar ham med, og det har vi ikke kunnet gjøre.

Jeg vet ikke hva styrer Lim mener med at han ikke er innestengt? Beboerne på Gullstøltunet kan ikke gå ut på egen hånd. Det er det faktisk ikke lagt til rette for. Det sykehjemmet beskriver som en hage i et orienteringsbrev om sommerrutiner, er et inngangsparti med noen benker der beboerne må være under oppsyn. Han må være inne på avdelingen til noen har tid til å ta ham med ut.

Hvor mange ganger han har vært ute denne våren, vet vi ikke.

Reglementet fra 12. juni åpner for å ta med de gamle ut av sykehjemmet dersom smittevernreglene følges. De ansatte fortalte derimot oss pårørende i slutten av juni at det ikke var lov å ta med beboerne ut.

Konfrontert med dette i BT 10. juli, sier Lim at «de har valgt ikke å informere om permisjon, fordi de ikke vil oppfordre til å ta pasienter ut». Hvordan kan hun tro at hun, som kommunalt ansatt, har rett til å tilbakeholde informasjon etter eget forgodtbefinnende?

Jeg forstår at situasjonen for de ansatte har vært vanskelig denne våren, og at de har fått mange nye oppgaver. Dette er derfor ikke kritikk mot dem som jobber på gulvet. Jeg regner med de har varslet sine overordnede om at det ikke er tid nok til selv grunnleggende oppgaver.

Ansvaret for omsorgssvikt, manglende stimulering og frisk luft må plasseres der det hører hjemme. Hos ledelsen på Gullstøltunet, hos Etat for sykehjem i Bergen kommune, byens eldreråd og ikke minst hos kommunens politikere.

Disse må også sørge for at klager besvares, og at informasjon tilflyter de pårørende uavhengig av enkeltansattes preferanser.

Jeg håper også BT tar sin del av ansvaret, ved å stille noen kritiske spørsmål til dem de intervjuer. Det er lov å spørre hvordan et pyntet tre kan veie opp for manglende kontakt med nær familie? Og om Elvis oppveier behovet for frisk luft og nye inntrykk.

Me forstår at pårørande kan oppleve det vanskeleg å ikkje få lov til å besøkje sine kjære så ofte dei ønskjer. Nokre av bebuarane synest og det er leit at dei ikkje får sjå sine kjære oftare. Det er viktig å vite at Gullstøltunet sine besøksrutinar er basert på anbefalingar frå FHI og kommunens felles smittevernråd ved besøk på sykehjem.

Bebuarane sine behov er det aller viktigaste, og me har flinke folk som gjer sitt beste for at kvardagane skal bli så gode som mogeleg for kvar og ein av dei. For oss er det viktig at dei som bur hos oss, har det trygt og at dei trivst.

Besøksordninga gir rom for unntak til dei som har særskilde behov.

Lokala våre er eigna til å vareta dei eldre. Bebuarane har eigne rom med bad og toalett. Avdelingane på ti har felles kjøkken og ei fellesstove som samlingspunkt for dei tre avdelingane i kvar etasje. Demensavdelingane har to store terrassar på baksida av huset, til bruk for alle som ønskjer det. Sjølvsagt kunne mykje vore endå betre, men lokala våre gjorde det i alle fall mogeleg å avgrense smitte då me hadde utbrot av korona. Me mista fem, men redda 85.

Bemanninga på Gullstøltunet er lik bemanninga på alle dei andre sjukeheimane i Bergen, og sjukefråværet er forholdsvis lågt. Me har god fagdekning og dyktige assistentar som jobbar hos oss.

Eva Maria Lim, institusjonsleiar, Gullstøltunet