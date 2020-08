Jakob Sande bør få si eiga gate i Bergen

Han må vere den største poeten Vestlandet har fostra til no.

I dikta sine får Jakob Sande fram særpreget i den vestlandske kulturen på ein levande og attkjennande måte, skriv Henry Berg, som er vara i bystyret for Arbeidarpartiet. Foto: Arkiv

Debattinnlegg

Henry Berg Bergen

Her i Bergen vert det til tider diskutert om delar av sentrum har namn som står seg sett med dagens auge, eller om det er personar som ikkje er æra på skikkeleg vis.

Sist var det ein ganske spissa diskusjon om det er rett å halde fram med Møhlenpris som namn på eit sentrumsområde.

Når det gjeld personar som ikkje er æra på skikkeleg vis, påkallar særleg lyrikaren Jakob Sande frå Dale i Sunnfjord mi merksemd. Eg tillèt meg å hevde han må vere den største poeten Vestlandet har fostra til no.

Kva om for eksempel ei gate eller ein plass på etter kvart nye Dokken fekk namn etter denne framifrå poeten, som ikkje sjeldan i diktinga si let seg inspirere av livet til sjøs?

Den naudsynte og framtidsretta politiske samlingsprosessen av Vestlandet er i gang, i første omgang med Sogn og Fjordane og Hordaland.

I ein prosess av dette slaget er det opplevde kulturelle fellesskapet viktig for at prosjektet skal bli varig og lukkast over tid. I eit slikt perspektiv er det vanskeleg å kome utanom Jakob Sande, som i mange av dikta sine får fram særpreget i den vestlandske kulturen på ein levande og attkjennande måte og ikkje minst i ei folkeleg forståeleg form.

Jakob Sande har late etter seg mange kjende dikt og tekstar som i dag utvilsamt inngår i vår felles kulturarv. Sande var i si samtid ein svært folkekjær poet, noko som gjeld den dag i dag. Diktinga hans var prega av eit stort mangfald, mellom anna uttrykt gjennom sosial indignasjon, krass satire, folkeleg humor og dei varaste kjærleiksdikt.

Sande si «Dikt i samling» er til no utgjeven i eit opplag på om lag 45.000, noko som gjer boka til den desidert mest selde i sitt slag her til lands.