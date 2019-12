Tvilsom etikk fra humanetikerne

Kirken respekterer grensene for undervisning i skolen.

FRYKT: Det må være lov å spørre om regelverket for undervisning og SFO er styrt av en frykt for religion, skriver biskop Halvor Nordhaug. Foto: Rune Nielsen

Halvor Nordhaug Biskop i Bjørgvin

Det nærmer seg jul, og tradisjonen tro advarer Human-Etisk Forbund (Hef) mot det de oppfatter som overdoser av religion i skolen. Denne gangen er det imidlertid ikke julegudstjenester som er tema. Mariann Øvstegård og Inge Skogheim, leder og nestleder i Bergen lokallag av Hef, skriver i BT, 05.12 om KRLE-faget og om kommunenes skole- og fritidstilbud (SFO).

Hva KRLE-faget angår, fremsetter Hef her ubegrunnede mistanker om at kirkens folk ikke kjenner fagets spilleregler. Bakgrunnen for denne bekymringen er at ansatte i kirken kan komme inn i KRLE-faget og undervise om sitt eget fagfelt. En slik deltakelse fra kirkelig hold mener Hef’s lokale ledere er «svært problematisk».

Grunnen til denne bekymringen er en anklage som etisk sett fremstår som meget tvilsom: «Det går fort over grensen til forkynning, og forkynning er ikke tillatt i skolens religionsfag. En kan ikke ta det for gitt at denne undervisningen fra Kirken er uten forkynnelse».

Hef fremsetter her en påstand om at kirkens folk ikke kjenner og respekterer de grenser som gjelder for undervisning i skolen. Her antydes en anklage om manglende integritet hos dem som underviser. Hvorfra henter man grunnlaget for en slik mistanke?

Det finnes gode grunner for at skolen kan ønske medvirkning fra Den norske kirke i KRLE. Eksempelvis tilbyr vi på 5. trinn mange steder en pakke med fire timers undervisning: «Vandring gjennom Bibelen». De som underviser er godt kvalifisert for oppgaven rent faglig, og de kjenner selvsagt til skolens skille mellom undervisning og forkynnelse.

Fra kirkens side er det dessuten et ønske om at faglærer også skal være til stede i disse timene. Meg bekjent er det ikke kommet klage fra noen skole i Bjørgvin bispedømme om at den undervisningen som her gis, har preg av forkynnelse eller utilbørlig påvirkning. Tvert imot er skolene som bruker dette tilbudet godt fornøyd med undervisningen elevene får.

Resten av innlegget fra Hef handler om at enhver involvering fra religiøse aktører må holdes unna SFO. Nå er imidlertid regelverket slik, som også Øvstegård og Skogheim skriver, at trosopplæring i SFO sine lokaler ikke er tillatt i åpningstiden. Det regelverket skal selvsagt følges.

Samtidig må det være lov å spørre om ikke også dette regelverket er styrt av en frykt for religion. Mange lag, foreninger og organisasjoner får tilby aktiviteter i SFO sin tid og lokaler. Jeg kjenner ikke til at andre enn Den norske kirke og andre trossamfunn er avskåret fra å få komme inn på skolen med tilbud i denne tiden.

Men hvis jeg altså forstår HEF rett, så er selv en så stram ordning åpenbart ikke stram nok etter deres syn. Her skal alt samvirke mellom kirke og SFO stoppes, også hvis den skjer utenfor SFO sine lokaler. Så hvis kirken i forståelse med foreldre/foresatte tilbyr trosopplæring i sine egne lokaler i SFO-tiden, blir også dette for drøyt.

Vil HEF totalt blokkere all formidling av gudstro i SFO-tiden? Hva er i så fall begrunnelsen for dette i et livssynsåpent samfunn?

