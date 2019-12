Elflyene senker klima-argumentene for Hordfast

Veiprosjektet innebærer utslipp, karbonlekkasjer og raserte skoger.

MERKELIG: Høyrepolitikerne bak innlegget «Derfor er Hordfast bra for klima og miljø» snakker merkelig nok om alt annet enn klima og miljø, skriver Gabriel Fliflet. Foto: Vegar Valde

Debattinnlegg

Gabriel Fliflet Leder i Naturvernforbundet Hordaland

Tunge aktører vil ha verdens første kommersielle elflyrute mellom Bergen og Stavanger, med planlagt oppstart i 2023. Kommende år investeres 30 millioner på Stavanger lufthavn, så er vi i gang.

Dette later det til at de glemmer, høyrepolitikerne John Andre Kongsvik, Kåre Martin Kleppe og Øyvind Kyvik. I sitt innlegg «Derfor er Hordfast bra for klima og miljø» i BT 11.12 snakker de merkelig nok mest om annet enn klima og miljø.

Deres eneste klima-argument er at Hordfast og fergeløs E39 vil være bra, fordi fossile fly mellom Bergen og Stavanger erstattes med (elektriske?) busser og biler. Når flyene nå blir elektriske, faller dette argumentet til jorden.

Hva blir da igjen? Svære klimagassutslipp fra bygging av gigantbroer, brede motorveier og tunneler. Karbonlekkasje fra ødelagte myrer. Raserte skoger, kulturlandskap og skjærgårdsområder.

Og – for dem som er mest opptatt av økonomi – evig høye vedlikeholdsutgifter og bompengenivåer som vil få nakkehårene til å reise seg hos vestlandske ferdafolk.

