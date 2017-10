At et massivt og systematisk kutt i midler til frivillige, ideelle organisasjoner fører til protester, er noe du må forvente.

Høyres Peter Christian Frølich skriver i BT som om han er byråkrat i finansdepartementet. En som setter priser på alt, men som ikke ser verdien av noe. At han som nylig gjenvalgt stortingspolitiker for Hordaland kan mene at et statsbudsjett ikke handler om politiske prioriteringer, er nedlatende og arrogant.

«Herrefred, så vanskelig det skal bli å kutte i statens utgifter fremover», skriver Frølich. Ja, hadde det ikke vært for folket, hadde det vært så mye enklere å sitte på Stortinget, ikke sant? Men det er nå dette folket som har valgt deg, Frølich. At slike kutt fører til protester, er noe du må forvente. Høyre og Frølich hadde garantert vært de første til å protestere om de satt i opposisjon.

Da Frølich ble valgt til Høyres justispolitiske talsperson, uttalte han at Bergen og Hordaland skulle merke en forskjell. Vel, de frivillige organisasjonene på justisfeltet har merket det. Statsbudsjettet kutter i støtten til rettshjelpsorganisasjoner som Robin Hood-huset og Jussformidlingen.

Frølich mener at slikt må vi tåle. Men om kuttet til frivilligheten er små midler isolert, betyr det mye for den enkelte organisasjon. Og det er ikke bare på justisfeltet at regjeringen har gått systematisk til verks mot frivilligheten. Det er store kutt innen Helse- og omsorgsdepartementet. All støtte til organisasjoner som driver med bygdeutvikling, er også radert vekk, som støtten til 4H.

I krevende tider burde man utvikle rommet mellom sivil og offentlig sektor, ikke rive det ned. Å støtte frivilligheten er et politisk valg og et politisk ansvar.

Bård Bøe

Selvsagt må man prioritere for å skape et velferdssamfunn. Da er det også helt legitimt å påpeke at dagens regjering bruker penger på skattekutt i stedet. Det er ikke usant at det går til de rikeste. Det Frølich og Høyre burde hatt fokus på, er statens virkelige utgifter. Som lederlønningene i statseide selskaper. De som får statsministerens lønn til å blekne.

Høyre kunne tatt tak i denne ukulturen. I tillegg kunne de tatt tak i grunnen til at det sløses med tid og ressurser, nemlig byråkratiseringen av samfunnet. Et eksempel er helseforetakene, der leger nå bare bruker 40 prosent av arbeidstiden sin på direkte pasientrelatert arbeid. 60 prosent går til rapportering osv. Det er blitt så mange direktør og sjeftitler at de som jobber med pasientene gjerne ikke vet hvem som er deres nærmeste leder.

Frølich fnyser av dem som nå protesterer mot statsbudsjettet. Som folkehøyskolene, som demonstrerte utenfor Stortinget denne uken. Jeg har kontor med vindu mot Eidsvolls plass, der de var. Jeg åpnet vinduet. Frølich lukket nok sitt. Han mener at kutthysteriet må møtes med litt mer is i magen. Jeg mener protestene må møtes med respekt.