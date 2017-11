Bergenserne har krav på å vite hvordan kommunen bruker våre skattepenger til å ødelegge en unik kommunal legevakt.

Bergen legevakt har vært vårt sikkerhetsnett ved akutt sykdom og skade gjennom hele døgnet de siste 100 årene. Når fastlegen ikke var tilgjengelig eller kunne hjelpe, har legevakten i tillegg kunnet behandle mindre skader som ikke trengte operasjon på sykehus.

Alle norske kommuner har plikt til å ha en døgnkontinuerlig legevakt for sin befolkning. Likevel planlegger nå Bergen kommune å kvitte seg med mange av sine legevaktleger for å overlate ansvaret til Helse Bergen. Helse Vest sa i fjor opp avtalen med Bergen kommune om delt økonomisk drift av legevakten.

Selv om ventetiden for behandling på legevakten kan være lang i influensatider og når den første frostnatten har fått mange til å falle og brekke noe, har arbeidsflyten vært effektiv, billig og rask. Tiden fra innkomst til ferdig behandling har vært kort og uten mange forsinkende mellomledd.

Nå opplever legevakten å være gjenstand for et spill om penger og makt mellom en kommune og et helseforetak. I denne prosessen har kommunen iverksatt dyre byråkratiske endringer i legevaktens administrasjon med stadig nye ledersjikt og pulverisering av ansvar. De har betalt konsulenter og jurister, og sammen med helseforetaket oppnevnt diverse komiteer som har holdt utallige møter, der ingen har visst hvem, hva eller når noe ble bestemt. Noen av de viktigste møtene har dessuten blitt holdt uten at legevaktens nærmeste ledelse var til stede.

Denne prosessen – som ennå pågår – har vært svært utmattende for legevaktens ansatte, som hele denne tiden har forsøkt å opprettholde den gode pasientbehandlingen. Usikkerheten og følelsen av maktesløshet tærer på, særlig nå som kommunen varsler at de ikke lenger har behov for alle. Noen leger og sykepleiere har allerede vurdert å si opp sine stillinger, og mange ser seg om etter nye karrieremuligheter. Allsidigheten, den store faglige bredden og ikke minst det gode arbeidsmiljøet som har vært så viktig for å kunne gi best mulig pasientbehandling på en travel og faglig krevende arbeidsplass, er i ferd med å bli ødelagt.

Helsemyndighetene stiller i dag strenge krav til den faglige driften ved kommunale legevakter, noe som krever både økt beredskap og bemanning. Bergen kommune har altså valgt å møte disse kravene ved å kvitte seg med legevaktleger, ansette flere egne byråkrater som mellomledere og overlate deler av legevaktens driftsansvar til Helse Bergen.

Jeg er selv lege med tilknytning til legevakten, men skriver også dette som privatperson fordi jeg synes bergenserne har krav på å vite hvordan kommunen bruker våre skattepenger til å ødelegge en til nå velfungerende og i norsk sammenheng faglig sterk og unik kommunal legevakt.

Det blir spennende å se hvordan bystyret håndterer denne saken når Bergen legevakts skjebne skal avgjøres i desember.