Full elektrifisering av Norge ved hjelp av norsk vannkraft, vil ikke redusere utslippet av CO2 til jordens atmosfære.

Elektrifisering av Norge og globale CO2-utslipp skaper debatt. BT har trykket to motinnlegg til vår kronikk i BT 11.9. - av adm. dir i Energi Norge, Oluf Ulseth, og fra de to UiB-stipendiatene Astrid Nybø og Hans-Kristian Ringkjøb.

Dessverre adresserer ingen av dem vårt hovedanliggende, nemlig at full elektrifisering av Norge ved hjelp av norsk vannkraftbasert elektrisk energi, som foreslått i den ferske rapporten fra Energi Norge, ikke vil redusere utslippet av CO2 til jordens atmosfære.

Som vi har påpekt, reduserer vi riktignok vårt eget nasjonale CO2-utslipp og bidrar dermed til å oppfylle våre egne nasjonale forpliktelser i henhold til Parisavtalen. Men dette skjer på bekostning av nabolandene våre, som får tilsvarende mindre vannkraftbasert elektrisk energi fra oss, og derfor må kompensere dette tapet med elektrisk energi produsert fra fossile brensler. Det må nødvendigvis føre til at disse landene må øke sine utslipp av CO2 med den samme mengde som vi har redusert våre utslipp med.

Så vidt vi kan forstå, imøtegår ikke Ulseth dette resonnementet på noen klar måte. Han har derimot en klar kommentar til vårt tenkte scenario for Kina. Der ser vi for oss at Kina kan komme til å beslutte seg for å full-elektrifisere sine mange millionbyer. Men dette enorme landet vil ha langt fra nok «grønn» elektrisk energi til et slikt giganttiltak. De må sannsynligvis skaffe seg det aller meste av den elektriske energien som trengs fra nye, svære kullkraftverk plassert i mindre tett befolkede strøk. Ulseth hevder at dette vil være et betydelig fremskritt, fordi det da vil bli mye lettere å fjerne CO2 fra avgassene fra forbrenningen av kullet, enn dersom en skulle gjøre dette fra alle de små utslippene i storbyene.

Vi formoder at Ulseth da tenker seg at såkalt «karbonfangst og -lagring» (CCS) er løsningen. Ut fra det nærmest mikroskopiske som er oppnådd hittil på dette feltet, blant annet ved skrinleggingen av Jens Stoltenberg sin «månelanding», betviler vi sterkt at CCS er noen realistisk løsning.

Så en kort kommentar til de to UiB-stipendiatene: Uten noen som helst saklig begrunnelse hevder de at vi «tar feil». Hvis Norge ønsker å bidra effektivt til å redusere de globale CO2-utslippene, bør etter vår mening følgende to tiltak være sentrale: Videre utbygging av «grønn» produksjon av elektrisk energi, ikke minst vannkraft, og økt eksport av olje og naturgass til land som i vesentlig grad må dekke sine energibehov ved å forbrenne kull.

Full elektrifisering av Norge er et blindspor dersom en med dette ønsker å bidra til en reduksjon av de globale utslippene av CO2.