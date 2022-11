Ta et kvarter om gangen

Dette får meg gjennom de dagene hodet mitt koker som verst.

Farens ord har vært et nyttig verktøy i livet for Marie.

Noe av det fineste jeg sitter igjen med etter pappa, er kvarteret hans. Og jeg vil dele det med deg, for jeg vet at det kan gjøre en (livs-) viktig forskjell.

Pappa hadde MS og satt i rullestol. De to bokstavene satte unektelig noen begrensninger for hva han kunne gjøre. Selv om han var med oss på mye, satt han også en del hjemme mens den lille familien hans gikk i «fast forward» rundt ham: jobb og skole, treninger her, venner der, stress og mas og døgn med altfor få timer i seg.

«Jeg tar et kvarter av gangen, jeg», sa pappa.

Og det var først i voksen alder at de ordene ga mening for meg også. Kanskje var det det som fikk ham gjennom de lange dagene hjemme alene – det fikk jeg aldri spurt han om.

Men det er hvert fall det samme kvarteret som får meg gjennom de dagene hodet mitt koker som verst. Når jeg gruer meg, overtenker eller stresser.

Stresset over listen med ting som må gjøres, når jeg gruer meg til noe som kommer, eller blir overveldet av alt som skal skje. Da tar jeg frem kvarteret hans og omfavner det fullt og helt. Legger fra meg tankekjøret og konsentrerer meg heller om de neste femten minuttene – og kun det.

Den presentasjonen til uken, SKJER den i løpet av det neste kvarteret? Nei.

Nei, nettopp.

Stress avlyst.

Tankevirksomhet avbrutt.

Du er her og nå, pust med magen.

Ta et kvarter av gangen.

Pust.

Og det hjelper. Hver eneste gang.

Innsenderen har tatovert inn pappaens kvarter på armen.

Så mye at jeg for noen år siden foreviget kvarteret på håndleddet mitt, som en liten, men konstant påminnelse til meg selv. Og til ære for verdens fineste pappa, som lever videre gjennom ordene han en gang sa.

Jeg håper du får bruk for det, du også!

