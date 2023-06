Det er fortsatt for sterk uenighet i befolkningen om trasévalg. Vi mener det ikke er en god idé trumfe gjennom et vedtak med så store kostnader som en stor del av befolkningen er sterkt imot.

Kostnadene for denne traseen er enorme, og foreløpig pris på 21 milliarder er høyst usikker. Sluttsummen blir garantert mye større.

Finansieringsløsningen er dårlig. Det er urimelig at bilistene skal betale for dette. Bompengebelastningen er allerede for høy, og dette rammer mest de som har minst fra før.