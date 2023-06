Dei svarte støvlane – kjærleik i ung alder

Eg hadde nett fylt sju då eg såg henne fyrste gongen. Nær nitti år seinare hugsar eg framleis dei svarte støvlane og den raudrutete kjolen.

Eg hadde sett henne, men ikkje snakka med henne. No var ho der, denne vesle jenta med det lange, svarte håret og dei raude kjakane, skriv Sigmund Haug (93) om møtet med Jorunn. Med denne teksten vann han BTs skrivekonkurranse.

Sigmund Haug Nesttun

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det var haust og regna mykje, det hugsar eg. Det rann ein bekk, ei lita grov, mellom husi heime hjå oss. Ungar likar å vassa i vatn. Det kunne ikkje eg. Eg gjekk i tresko. Det var det fleire ungar som gjorde den gongen.

Eg hadde nett fylt sju år, og eg hadde byrja på skulen. Lærarinna var streng. Trur ikkje ho likte meg. Eg var ein glad gut som lo av alt det rare eg såg. Så vart det mykje tilsnakk då – og lite læring.

Eg var farlaus. Eg sakna noko dei andre hadde. Eg sa det berre ikkje. Eg måtte ha det for meg sjølv.

Her på Fimreite i Sogn vaks Sigmund Haug opp. Han har sjølv måla heimegarden.

Ein dag kom to ungar heim til oss i eit ærend. Eg kjende guten. Me gjekk i same klasse. No hadde han systera med seg.

Ho var ikkje byrja i skulen enno. Eg hadde då sett henne, det hadde eg nok, hadde ikkje snakka med henne. No var ho der, denne vesle jenta med det lange, svarte håret og dei raude kjakane, det såg eg. Ho vassa i den grovi som rann mellom husi heime. Det kunne ho gjera for ho hadde gummistøvlar, svarte støvlar som var tette og heldt vatnet borte frå føtene.

I tresko kunne eg ikkje vassa slik som ho gjorde. Eg måtte berre hoppa over grovi og sjå kor denne vesle jenta leika seg der i det rennande vatnet. Ho hadde støvlar med ei kvit rand, og ho vassa heile grovi opp til renna der me samla vatn i ei trebøtte.

Då la eg merke til at ho hadde ein raudrutete kjole med ein kvit krage, og det mørke håret, dei raude kinna og den kvite randi på støvlane såg eg der eg stod i treskorne mine, og eg kjende at eg var våt på føtene.

Sigmund sliper ljåen. På veg mot 94 er han framleis glad i hagearbeid – og i å halde kontakt med tidlegare elevar i Fana.

Jonsokbryllaup. Eg var på tiande året, ho litt over sju. Me gjekk hand i hand frå gard til gard med heile ungeflokken i grendi i følgje etter oss der heime på Fimreite.

Ein raudrutete kjole no òg med ein blomekrans på hovudet lik ei kronebrur. Eg gav henne blomar bestemor Mari hadde funne i hagen. Eg hadde skjorte og nye tøysko. No var det sommar og jonsokbryllaup. Slik var det i mi barndomsgrend den gongen.

Skuledagane. Todelt skule heiter det med største- og minsteklassen der eg gjekk i den største, og der gjekk ho òg. Mest ingen konversasjon, som det så fint heiter, mellom oss. Ein dag kasta eg ein snøball på henne. Me leika snøballkrig i friminutti når snøen var kram. «Sigmund, kasta du på meg», høyrde eg ho sa.

Eg kasta ikkje fleire ballar, måtte ikkje det. Visste ikkje om ho likte det, og likevel, ho sa namnet mitt, og det tykte eg var vakkert, slik ho sa det.

Uventa treff. Eg var konfirmert. Det var ikkje ho. Det var haust, det var mørkt, det regna ikkje, det var mildvêr og ein varm vind den kvelden. Då møtte eg henne. Me sa ikkje noko, me berre stod der og såg på kvarandre.

Ho var på veg heim, det var eg òg. Eg la armane rundt henne, gav henne ein klem, og så gjekk me frå kvarandre. I tankane var ho med meg på vegen i den milde fønvinden frå fjelli der heime.

Som born gjekk dei hand i hand frå gard til gard i jonsokbryllaup. I 1955 vart Sigmund og Jorunn eit ekte ektepar.

Bryllaup. Jenta med det svarte håret, dei raude kinna og dei tirande brune augo var komen over dei tjue. No med roser og ein drivkvit brurekjole gjekk ho saman med meg fram til presten Skram og fekk ei velsigning me tok med oss på vegen i eit langt samliv.

Saman for alltid. I mimrestundene hadde Jorunn moro av å seia at det var dei svarte støvlane med den kvite randi du forelska deg i den gongen eg vassa i det rennande vatnet, det er dei du minnest.

Jorunn og Sigmund fekk mange år saman før ho døydde i 2007.

Det gjorde eg ... og det lange mørke håret som låg over den kvite kragen, og handi di då me gjekk jonsokbryllaup, og dei raude kinna dine og dei brune tirande augo eg minnest så godt.

Slik vart du meg kjær.