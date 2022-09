Er kokkene i Bergen virkelig til så mye bry?

Byrådet har ikke landet en løsning for fremtidens matomsorg for de eldre. Likevel vil de legge ned sykehjemskjøkken.

«Det vil alltid være betydelige fordeler med å ha et produksjonskjøkken lokalt på sykehjemmet», skriver innsenderen. Bildet er fra Kolstihagen sykehjem.

Arnt Steffensen Leder i Kost- og ernæringsforbundet i Delta

Det er hyggelig med tradisjoner, men noen kunne vi godt vært foruten. Som når byrådet i Bergen legger ut på den årlige høstjakten, der målet nok en gang er å felle sykehjemskjøkkenene på Kolstihagen og Lyngbøtunet.

Utfordringene knyttet til underernæring blant eldre er kjent. Temaet er en gjenganger i stortingsmeldinger og handlingsplaner. Vi nevner i fleng eldrereformen «Leve hele livet» og den nasjonale ernæringsstrategien for eldre som ble lansert i fjor, «God og riktig mat hele livet». Byrådet i Bergen har fulgt opp, og i mai 2020 skrev de at det var «særlig viktig å sikre at personer som bor i ulike institusjoner får god og næringsrik mat som kan sikre deres helse og trivsel.»

Budskapet fra absolutt alle hold er at måltidene er viktige, ikke bare for å forebygge underernæring, men også for trivsel og livskvalitet.

Så skal det sies at det finnes flere veier til målet. Det vil alltid være betydelige fordeler med å ha et produksjonskjøkken lokalt på sykehjemmet, ikke bare for beboerne, men også for dem som jobber der. Men lokalt kjøkken er ingen forutsetning for å lykkes.

Et sykehjem uten produksjonskjøkken kan fint levere god matomsorg, men det forutsetter at kommunen tilpasser seg denne virkeligheten, ikke bare når det kommer til infrastruktur og logistikk, men også med tanke på lokal kompetanse innen mat og ernæring.

«Matomsorg for eldre handler ikke bare om kroner og øre, men også om liv og helse», skriver Arnt Steffensen.

I lys av dette kan vi følge byrådets tankegang, men bare til et visst punkt. Kjøkkenene på Kolstihagen og Lyngbøtunet er gamle og bør oppgraderes. Alle som har pusset opp et kjøkken, vet at dette koster penger. Ikke uventet koster det store penger å pusse opp storkjøkken, ikke minst fordi det er en del krav fra Mattilsynet om hvordan slikt skal gjøres.

Så når Bergen tenker at maten kan lages på et kommunalt sentralkjøkken, fremfor å ha mange kjøkkener lokalt, så er ikke dette ufornuftig. Storkjøkken gir stordriftsfordeler, og mange kommuner i Norge gjør det på denne måten. Men da er det viktig at kommunen har en plan. Den glimrer med sitt fravær i Bergen. Ikke finnes det noe nytt sentralkjøkken, det er ikke engang tatt et spadetak. Ikke finnes det plantegninger, ikke forslag til tomt.

Byrådet har uttalt at de ikke har landet på hvilken løsning de vil gå inn for når det kommer til fremtidens matomsorg for de eldre i Bergen. Åpenbart ønsker de å tenke dette grundig igjennom, og det skulle egentlig bare mangle, siden matomsorg for eldre ikke bare handler om kroner og øre, men også om liv og helse.

Det er nettopp her byrådets høstjakt skurrer litt. For det fremstår som en smule uryddig når byrådet det ene øyeblikket bedyrer at de ikke har konkludert i saken, hvilket jo betyr at de ikke har en plan ennå, samtidig som de har sånn bråhast med å svinge budsjettøksen mot Kolstihagen og Lyngbøtunet.