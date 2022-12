Alle bør reise kollektivt, også de velstående

Jeg lærer stadig noe nytt på bussen.

Før kjørte han bil til jobb. Nå venter innsenderen på at velkjente ansikter fra toppen av skattelistene også skal dukke opp på bussen.

Terje Oseberg Askeland Kollektivreisende

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

«Definisjonen av et godt samfunn er ikke at alle har hver sin bil, men at de rike og mektige også reiser med bussen», som ordføreren i Bogotá så fint sa det.

I februar flyttet min arbeidsgiver fra Fyllingsdalen til midt i Bergen sentrum. 34 år med parkeringsplass på jobben ble erstattet med nye, moderne lokaler uten egen parkering.

I starten savnet Terje Oseberg Askeland roen og radioen i egen bil.

En morgen jeg tok bussen til jobben, opplevde jeg alle passasjerers «verste mareritt». Bak meg i bussen satt et barn i barneskolealder og hylte og skrek under hele reisen fra busstoppet til Bergen sentrum. Mine tanker gikk da til foreldrene som ikke hadde oppdratt barnet sitt. Lengselen etter tiden med ro og P2 på radioen, alene i egen bil, ble plutselig vekket til live.

Da vi var fremme, gikk jeg bakover i bussen for å se hvor bråket kom fra. Skamfølelsen ble stor da jeg møtte blikket fra en fars oppgitte øyne mens han forsøker å trøste sitt funksjonshemmede barn, som åpenbart ikke har det godt med seg selv. Min egen reaksjon ble plutselig veldig pinlig.

En verden i endring gjør at vi også må endre vaner og atferd. Min erfaring så langt er at den sosiokulturelle effekten av å benytte kollektiv transport er positiv. At man i tillegg slipper å bringe med seg to tonn stål, som igjen legger beslag på mer enn ti kvadratmeter vei, er en bonus for både klimaet og andre.

Vi må ikke glemme at de fleste av dem som kjører egen bil i rushet, kjører alene. Det kan vi ikke fortsette med.

Hvordan pleier du vanligvis å komme deg på jobb? Egen bil Buss/bane Gange Sykkel/sparkesykkel

Jeg kunne lett ha valgt å parkere bilen i et av byens parkeringshus. Jeg valgte likevel å ta min del av det ansvaret som vi alle har når det gjelder miljø og klima. Det angrer jeg ikke på. Det er ikke alltid like behagelig, men det gjør at jeg stadig lærer noe nytt. Det har vært nyttig.

Jeg vil takke min arbeidsgiver som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Jeg vil også takke Skyss, som legger forholdene til rette for at jeg kan reise raskt og effektivt til jobb. Men først og fremst vil jeg takke barnets far som tar sin selvsagte plass i samfunnet, og samtidig lærer oss andre hvordan den virkelige verden kan se ut.

At rammebetingelsene ikke er like, er lett å glemme. Så, tusen takk!

Nå venter jeg bare på at velkjente ansikter fra toppen av skattelistene skal dukke opp på bussen! Jeg kjenner mange av dem, så det kan jo bli riktig hyggelig!