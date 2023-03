Ikke gå alene med de vonde tankene

Én av fem norske kvinner rapporterer at de har opplevd voldtekt – dette er vi nødt til å snakke mer om.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok ny rapport om vold og voldtekter i Norge tirsdag 28. februar. Her sammen med psykolog og seniorforsker ved NKVTS, Maria Teresa Grønning Dale, som er prosjektleder for undersøkelsen.

Benedikte A. Svensson Advokat, Advokatfellesskapet Falch

En 19 år gammel kvinne sitter på møterommet og tårene sildrer. Hun gjentar at hun føler seg dum, og en av de første tingene hun sier er at hun egentlig ikke har fortalt om hendelsen til noen tidligere.

Hun husker lite og hadde drukket litt for mye tidligere på kvelden. Hun har i løpet av natten våknet med en fremmed mann over seg, og fryst til i skrekk. Hun klarte ikke å si eller gjøre noen ting. I ettertid har hun slitt med depresjoner og har droppet ut av studiet.

Beskrivelsen er fiktiv, men langt fra virkelighetsfjern. I jobben som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker er det en gjenganger at den fornærmede i lengre tid har holdt det som har skjedd for seg selv, og verken har oppsøkt legevakt, voldtektsmottak, fastlege eller psykolog.

Ofte har jeg vært den første personen som offeret forteller om hendelsen til. Det kan ha gått uker, måneder eller år – men nå ønsker vedkommende å fortelle. Enten fordi de er klare, eller fordi de ikke klarer mer.

Benedikte A. Svensson er advokat i Bergen. Hun skriver at den fornærmede ofte ikke har fortalt om det som har skjedd til noen før de kommer til henne.

Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) overleverte sin rapport om «Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen» til justisminister Emilie Enger Mehl 28. februar i år.

Fra rapporten utledes blant annet at én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt i løpet av livet. Én av ti norske kvinner har vært utsatt for alvorlig fysisk vold fra partner eller ekspartner, ifølge rapporten. Kun én av ti som har vært utsatt for en voldtekt oppsøkte helsehjelp i tiden etter overgrepet.

Normale reaksjoner etter vold og overgrep er isolering, skamfølelser, negativt selvbilde, depresjoner og selvmordstanker. Helt normalt er det at en vil miste fokus og konsentrasjon, og at daglige gjøremål blir vanskelige.

Alt for mange blir gående alene i de vanskelige tankene over tid, og mange opplever at tankene ikke slipper tak. Det å stå i slike situasjoner alene vil for mange oppleves enormt ensomt og utmattende.

Per i dag regnes ikke sex uten samtykke som voldtekt etter norsk lov. Det kreves at det er utøvd tvang/makt/trusler eller at fornærmede var bevisstløs.

Men selv hvor fornærmede beskriver et hendelsesforløp som oppfyller vilkårene for voldtekt, henlegges saker fordi strafferettens beviskrav ikke er oppfylt, gjerne fordi det foreligger motstridende forklaring fra gjerningspersonen og det mangler støttebevis. Det betyr ikke at det er noe enklere å leve videre med disse traumene, og det betyr heller ikke at man ikke skal anmelde slike saker.

Mitt hjertesukk i anledning rapporten er at menn og kvinner som føler seg utsatt for alvorlige straffbare forhold, ikke skal tie om dette. I saker om voldtekt og mishandling i nære relasjoner har du krav på bistandsadvokat på det offentliges regning.

I den forbindelse vil du også ha krav på inntil tre timers arbeid dekket av Statsforvalteren for å få vurdert saken din. Vurderingssamtaler dekkes selv om saken ikke anmeldes.

Det er ikke den fornærmedes ansvar å vurdere om saken er alvorlig nok, om vedkommende selv har noen «skyld» i det som har skjedd eller om man i det hele tatt vil vinne frem med saken. En vil ikke selv kunne vurdere dette fullt ut objektivt, og ofte har man allerede snakket seg selv så langt ned og påført seg selv så mye skam at skylden er vanskelig å plassere noe annet sted enn hos seg selv.

Til tross for dette har ingen av de jeg har snakket med angret på at de tok kontakt med advokat. Det er viktig å få hjelp til å sortere tankene, vurdere saken og få råd rundt hva man kan og burde gjøre.

Du vil også få informasjon om hva du kan forvente deg i en anmeldelsesprosess. Dersom det anmeldes et straffbart forhold som gir rett på bistandsadvokat, vil du også få oppfølgning under hele etterforskningen av saken.

Ikke gå rundt med disse tankene alene – søk hjelp.