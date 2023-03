Vi må ta ansvar for barnas skyld

«Fengsel» er et ord som ikke klinger sammen med ordet «barn», men noen ganger er det for barnas beste.

Ved Ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel jobber det i snitt seks voksne pr. barn for å endre livene til barna som er her.

Elisabeth Fonnes Sosionom

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den siste tiden har vi i mediene hørt mye om en liten gruppe svært utfordrende barn, på trappene til voksenlivet, som samfunnet ikke klarer å finne tilbud til. De regjerer og herjer, raner, utøver vold, og gjør byen og veiene utrygge. Det har nylig endt med fengsel for ett av barna.

Statsråd Kjersti Toppe mener det ikke skal være sånn, Line Berggreen Jacobsen, byråd i Bergen mener situasjonen er uholdbar. Selvfølgelig var det ikke slik det skulle være.

Elisabeth Fonnes er sosionom. Hun skriver at fengsel kan være beste løsning for barn som er farlige for seg selv og samfunnet.

Barna skulle ikke sviktes av familie og samfunn, og ende opp som fare for seg selv og andre. Men noen ganger er det dessverre det som skjer. Da må de ivaretas på steder som har rammer og ressurser til å holde dem og samfunnet trygge, selv om de selv ikke ser behovet.

De er to meter høye, og veier over hundre kilo. De bærer kniver og skytevåpen, og spor av barn er bare å se når de roper «du kan ikke røre meg, jeg er et barn!» til dem som skal ivareta dem. Før de spaserer ut av atferdsinstitusjonen og gjenopptar bedriften som er grunnen til at de skal være der i utgangspunktet. Det kan være stjeling av biler og tyngre kjøretøy, bæring av kniv og andre våpen, ran og grov vold.

Mangel på rammer, og muligheter til å ivareta barna, er en utfordring for de ansatte på institusjonen, men først og fremst for barnet selv. Institusjonene finnes (riktignok ikke mange nok), men problemet er at de ikke er egnet til å ramme inn disse barna.

Det eneste barna lærer av slike opphold, er at de er sjefen. Over seg selv, de ansatte, og ikke minst de andre arme barna som av ulike grunner er plassert på institusjonene. Situasjonen er utrygg for absolutt alle involverte. Vi må våge å si at for noen barn er fengsel det eneste alternativet en periode.

Det skal selvsagt ikke være sånn, men noen ganger må det offentlige sørge for samfunnets og disse barnas sikkerhet. Vi plikter å gjøre alt vi kan for at de ikke blir mordere som barn.

At de ikke dreper tilfeldige mødre, fedre, besteforeldre eller babyer i vogn på sin ville ferd i 140 km/t. For hvem bryr seg om den som drepte ens kone eller barn var under eller over myndighetsalder – og det attpåtil kunne forutses med bind for øynene? Toppe fremstiller disse barna som noe annet enn det de dessverre er.

Det er ikke nok (og heller ikke særlig smart) å sette seg ned på huk foran dem, og legge ansiktet i vennlige folder. Denne feilaktige holdningen er ugrei mot de ansatte i barnevern og politi, og andre instanser, som kjenner sakene svært godt, og uendelig mange ganger har prøvd alle andre løsninger.

En annen gruppe jeg opplever at denne holdningen er urettferdig ovenfor, er de som ivaretar barna i fengsel. Man skulle tro at barna ble kastet på nakne celler, overlatt til seg selv, og helt uten individuelt tilrettelagt tilbud.

Det stikk motsatte er fakta: På fire plasser på ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel jobber det 24 ansatte som er der fordi de brenner for nettopp denne gruppen barn. De er sosionomer, barnevernspedagoger, lærere, ingeniører, fengselsbetjententer og annet – en nøye sammensatt gruppe, for å kunne møte barnas behov.

Der er psykologer, prester, og imamer. De tilbyr skole, aktiviteter, og fellesskap både på og utenfor fengselet. De innsatte er låst på celler om natten, men får et ekstra kveldsmåltid eller to på kveld og natt om de ønsker det. De som vil får også oppbyggende miljøterapeutiske samtaler med på kjøpet.

Her kan de våge å vise det de har av barn i seg – og det er ofte ganske mye. De ansatte har en genuin interesse og omsorg for disse barna. De utfører arbeid av høy kvalitet, og jeg skulle ønske mange, mange flere visste om innholdet, for jeg klarer ikke yte dem rettferdighet i min beskrivelse her.

De legger til rette for samvær med familie og viktige voksne på en beundringsverdig måte. De ansatte samarbeider tverrfaglig med andre etater, de står i kampene for å holde barna trygge, og for å endre livene deres i positiv retning.

Ressursene og rammene tillater at barna fratas kontrollen. De voksne overtar. Barnet kan roe ned, vite at de er trygge mot egne og andres farligheter. Dette er det barna får i fengsel.

«Fengsel» er et ord som ikke klinger sammen med ordet «barn», men nettopp for barnas skyld må vi ta ansvar, og tørre å ta den upopulære avgjørelsen om at fengsel noen ganger er barnets beste.