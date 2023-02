Gi blæren min frihet!

Mest av alt handler det om at jeg vil kunne drikke en øl uten frykt.

Det bør være dobbelt så mange dame- som herretoaletter på utestedene, mener Selma Leinebø Ekre.

Selma Leinebø Ekre Student og journalist i Studvest

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Alle kvinner som noen gang har dratt på en nattklubb, konsert eller hvilken som helst plass med mye folk, vet nøyaktig hva jeg snakker om:

Dokøen.

Mens guttene slentrer fornøyd forbi, blir man stående like bom fast som Follobanen en desemberdag.

Jada, guttene står også i dokø. Hastigheten til de forskjellige køene er imidlertid som å sammenlikne Universitetet i Bergen med Harvard. Det går ikke.

Med all den tiden jeg har brukt på å vente i kø i løpet av mitt voksne liv, kan jeg ikke la være å tenke på andre, mer fornuftige ting jeg heller kunne brukt all ventetiden min på:

Gå fra Bergen til Lindesnes

Gå fra Lindesnes til Nordkapp

Gå fra Nordkapp til Beijing

Derfor kommer jeg med mitt store, radikale forslag for å forhindre urinveisinfeksjon og illeluktende Levis-bukser blant Bergens mange nattklubbgjengere.

Hva med flere doer?

Det er nok av overflødige toaletter i Bergen kommune. Kanskje disse kunne blitt installert på byens nattklubber?

Jeg mener kommunen bør innføre at antall doer skal være proporsjonert etter hvor lang tid hver gruppe bruker på å stå i kø. Det vil si dobbelt så mange dame- som herretoaletter.

Flere doer skaper mindre kø, ergo høyere livskvalitet for både meg og mine medkvinner.

«Men Selma, tenk på alle guttene som må stå mer i kø?».

Som betaling for en jevnere fordeling av dokø kan jeg gi dere opplæring i hvordan man vasker hendene.

Det handler om blære. Om helse. Mest av alt handler det om at jeg vil kunne drikke en øl uten frykt for at den skal komme ut igjen i dokøen på Verftet.

Innlegget ble først publisert i studentavisen Studvest som en «Apropos», en uhøytidelig spalte for petitartikler/kåserier.