Bergen bør være stolt av dette tilbudet

Fødsel i et nytt land kan virke skremmende, men min kone ble båret frem.

20. januar fikk Belinda og James Topham en sønn, Douglas, på Kvinneklinikken. «De som virkelig imponerte oss, var jordmødrene», skriver de.

James Topham Bergen

Min kone og jeg er henholdsvis fra Bulgaria og Sør-Afrika, og vi har bodd i Norge i snart tre år. 20. januar fikk vi vårt første barn, en dyrebar gutt. Vi har ikke mye fødselserfaring å sammenlikne med. Men jeg vet hvordan vi har det etter opplevelsen, og ønsker å vise at vi setter pris på Kvinneklinikken og alle de ansatte som hjalp oss.

Fra dag én har vi blitt behandlet utrolig godt, med vennlighet, ydmykhet og tålmodighet. Norsken min går sakte frem, selv om jeg gjør mitt beste, og personalet gjorde en stor innsats for å imøtekomme mitt språklige handikap.

Sønnen vår er, i likhet med sine foreldre, litt liten i forhold til norsk skala. Som et resultat av dette fikk vi ekstra mye omsorg under svangerskapet «for sikkerhets skyld». Dette betydde at vi gikk til ukentlige kontroller og skanninger i siste trimester, og møtte flere leger. Hver og en av dem, uten unntak, behandlet oss som familie.

Men de som virkelig imponerte oss, var jordmødrene. Fødselen varte i tre skift, så vi hadde tre jordmødre i løpet av fødselen. Jeg er fristet til å skrive navnene, men jeg bør også respektere privatlivet deres, så jeg kan bare håpe de leser dette og husker oss. Alle tre var fine og veldig profesjonelle unge kvinner.

Nybakt far James Topham er strålende fornøyd med behandlingen han og konen fikk.

Jeg tror ærlig talt ikke en høyere standard for omsorg er mulig. For et utenlandsk par i et nytt land og en ny kultur kan fødselen virke skremmende, men vi ble beroliget av et team av profesjonelle som bar min kone gjennom hennes tøffeste utfordring.

Så takk, ansatte på Kvinneklinikken – dere har overgått dere selv. Bergen bør være veldig stolt over å ha så dedikerte, snille og kunnskapsrike helsearbeidere.

Varm og takknemlig hilsen

James, Belinda og baby Douglas Topham