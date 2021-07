Hvorfor ikke en dame som ny trener i Brann?

Jeg klarer ikke finne argumenter for at det må være en mannlig trener.

Det er tross alt damene i Bergen som kan spille fotball, så hvorfor ikke kvinnelig trener i den samme idretten? undrer Joakim Byrknes. Foto: Privat

Som en god supporter, og ivrig lytter av podkasten «Ballspark» på BT, har jeg som alle andre stilt meg følgende spørsmål den siste uken: Hvem skal trene Brann fremover?

Jeg har ikke svaret og har heldigvis ikke ansvaret for den ansettelsen. Derimot har jeg lurt på følgende: Hvorfor i all verden må det være en mann?

I flere episoder har ballsparkgjengen vært flinke til å si følgende i podkasten sin: «Hvilken mann eller kvinne kan komme inn og gjøre en jobb for Brann nå?»

Jeg blir faktisk irritert når navnene som nevnes i samme setning er: Kjetil Rekdal, Eirik Horneland, Azar Karadas, Morten Røssland, Steffen Landro og flere. De er nok alle dyktige på hver sin måte, men de har alle én ting til felles: De er alle menn! Hvorfor nevner de ordet kvinne i det hele tatt?

Alle vet at den neste treneren til Brann blir en mann, men hvorfor er det egentlig alltid slik? Jeg kan virkelig ikke forstå det? Jeg har forsøkt å finne argumenter for at det er slik, men jeg klarer det rett og slett ikke.

«Det var virkelig spennende da Renate Blindheim ble første kvinnelige trener for et herrelag, i en av norsk fotballs tre øverste divisjoner», skriver innsenderen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Er menn bedre kvalifisert til å trene menn i fotball? Umulig å svare på, damene har aldri fått sjansen i eliteserien for herrer!

Har menn bedre fotballkompetanse? På ingen måte, det finnes flere eksempler på at det ikke er sant. Vi har blant annet stemt inn dyktige Madeleine Giske i Brann-styret, nettopp på grunn av fotballkompetansen hennes.

Har menn bedre resultater som trenere i herrefotball? Ja, for damene har aldri fått prøve seg.

Slik kan vi bare fortsette og fortsette, og svaret vil alltid bli det samme: Damene har aldri fått prøve seg.

Folkens, vi er i 2021, hva er dette for noe? Hvorfor i all verden er det slik? Jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor? Jeg får lyst til å rope som på staddaen: skandale, skandale, skandale!

Det var virkelig spennende da Renate Blindheim ble første kvinnelige trener for et herrelag, i en av norsk fotballs tre øverste divisjoner. All ære til henne og Sotra for at de gjorde det valget.

Jeg synes derimot det er rart at ikke flere gjør det samme. Tenk om Brann hadde vært den første klubben i norsk eliteserie som ansatte en dame som trener for A-laget sitt? Hvilken oppmerksomhet hadde ikke det fått? Hvilken energi det kunne gitt?

Ja, jeg tror til og med forutsetningene for å skape resultater på fotballbanen hadde vært minst like gode om en kvinne fikk ansvaret. Det finnes ingen forskning, som jeg har sett, som beviser noe annet.

Det er tross alt damene i Bergen som kan spille fotball, så hvorfor skulle ikke en dame være minst like god som trener i den samme idretten? Heia Sandviken og heia Brann!

