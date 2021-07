Strammere tiltak må til for å beskytte barn og unge

Studier viser at mange unge har plager seks måneder etter at de ble koronasmittet.

«Med en spredning på dagens nivå blir det uvaksinerte barn og unge som vil lide mest», skriver innsenderne. Foto: Ketil Gjelstein Bjærke, NTB (Illustrasjonsfoto)

Gunnar Kvåle Professor emeritus i internasjonal helse, Bergen

Lars Johan Vatten Professor emeritus i epidemiologi, Trondheim

På den nasjonale pressekonferansen om koronasituasjonen 28. juli var det stor enighet om at barn og unge må beskyttes. For å oppnå dette må smittespredningen i denne gruppen reduseres så raskt som mulig. Med en spredning på dagens nivå blir det uvaksinerte barn og unge som vil lide mest. Mange av dem kan få alvorlige følgetilstander, selv om de har få eller ingen akutte symptomer.

Fra uke 28 til uke 29 økte smitten i Norge med 25 prosent. Tallene for de første tre dagene av uke 30 tyder på at det kan forventes en videre økning på nærmere 50 prosent for inneværende uke. Daglig antall registrerte de tre første dagene for landet som helhet denne uken er over 300, rundt det dobbelte av daglig gjennomsnitt for uke 28.

Professorene Gunnar Kvåle (til v.) og Lars Johan Vatten advarer om følgene av stor smittespredning blant barn og unge. Foto: Privat

En studie fra Universitetet i Bergen, publisert i Nature Medicine i juni i år, viste at over halvparten av rundt 300 personer med påvist korona fra mars til mai 2020 rapporterte fortsatte symptomer seks måneder etter diagnose. En stor andel fortalte om tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne, hukommelsestap, forstyrret lukt og/eller smak og tung pust.

Rundt halvparten av unge i alderen 16 til 30 år som var i isolasjon hjemme med relativt mild sykdom, hadde symptomer etter seks måneder.

En studie av svenske helsearbeidere viser også at mange har langvarige symptomer etter mild covid-19 sykdom. En stor britisk studie, nylig publisert i den anerkjente tidsskriftet The Lancet, finner alvorlige helseskader av covid-19 blant en stor del av de sykehusinnlagte som overlevde den akutte infeksjonen.

Bergen er nå et senter for smitte på Vestlandet, advarer innsenderne. Illustrasjon: Shutterstock

Funnene viser at komplikasjoner er vanlige, selv for unge, tidligere friske personer, skriver forfatterne. De konkluderer med at slike komplikasjoner sannsynligvis vil forårsake en betydelig belastning på helse- og sosial tjeneste de årene som kommer.

Hvis hyppigheten av post-covid-19 blant unge ikke slås ned fra nivået i uke 29, vil en måtte forvente nær 1000 nye i aldersgruppene under 30 år smittes i hver uke fremover før denne gruppen er fullvaksinert.

Hvis komplikasjonene og langtidsvirkningene av infeksjon er på nivå med det som den norske, svenske og britiske studien tyder på, vil man forvente at det hver uke blant dem som smittes, vil være flere hundre unge som vil slite med alvorlige symptomer i mange måneder fremover. En del av disse er fra Bergen.

Det er ikke akseptabelt at våre ungdommer skal betale en slik pris for ikke å sette inn strengere tiltak. Det er derfor viktig at byrådet ikke nøler med å innføre strenge tiltak i Bergen, noe som ifølge Bergens Tidende er diskutert med lokal og nasjonal smittevernkompetanse torsdag.

Slike tiltak bør for eksempel innbefatte strengere besøksregler i hjemmet og innføring av skjenkestopp på et tidligere tidspunkt. Det bør dessuten innføres påbud om bruk munnbind på kollektivtransport og i butikker.

Bergen er nå et senter for covid-19-smitte på Vestlandet. Med så høye smittetall er risikoen stor for spredning til nabokommunene.