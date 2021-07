Klimafondet gir inntrykk av statlig grønnvasking

Regjeringen fortjener ikke BTs hyllest.

Forrige uke presenterte Erna Solberg (H) og Dag-Inge Ulstein (KrF) ei ny klimasatsing for utviklingsland, saman med direktør i Norfund, Tellef Thorleifsson (i midten). BT mener klimafondet er en god start. Foto: Marit Hommedal

Jørgen Pedersen Professor i praktisk filosofi, Høgskulen på Vestlandet

BT hyller på lederplass 10.juli regjeringen for å ha opprettet et klimafond for satsing på fornybar energi i lavinntektsland. Men å hylle dette er som å hylle at en person som skylder ti kroner, tilbakebetaler en krone.

Norge setter av ti milliarder kroner over en femårsperiode. Vi bidrar med andre ord med to milliarder årlig. Statsministeren feirer seg selv og regjeringen ved å si at «klimainvesteringsfondet er et betydelig bidrag for å nå Parisavtalen og de globale bærekraftsmålene». Utviklingsminister Dag Inge Ulstein supplerer med å fremheve at det er viktig at rike land fremover øker sin klimafinansiering.

Jørgen Pedersen mener BT bør spare hyllesten til regjeringen faktisk begynner å føre en politikk som lever opp til Norges forpliktelser. Foto: Privat

Det har Ulstein rett i. Men det er forskjell på rike land. Noen har bidratt betydelig mer til å skape klimakrisen enn andre. Norge har som oljeprodusent blitt søkkrik på å selge olje. Om vi skal rydde opp i problemet vi har vært med å skape, må vi derfor ta betydelig hardere i enn skarve to milliarder i året.

I diskusjoner om den rettferdige fordelingen av utgiftene klimakrisen medfører, er det særlig to prinsipp som vektlegges. Prinsippet om at forurenser betaler sier at det er rettferdig at de som har skapt et problem selv må bære kostnadene problemet medfører. Prinsippet om betalingsevne sier at de statene som har mest, også bør bidra mest.

I rapporten «Norway’s Fair Share of an Ambitious Climate Effort» legger Stockholm Environment Institute de to prinsippene til grunn for å beregne hva et land bør bidra med.

En slik utregning er komplisert fordi prisen på utslippskutt varierer. Men i henhold til de forsiktigste anslagene bør Norge bidra med 30 milliarder kroner årlig. Ifølge de høyeste prisanslagene kan summen være så høy som 110 milliarder årlig.

Denne summen forutsetter at vi også klarer å kutte cirka 50 prosent hjemme innen 2030. I 2021 er det usannsynlig at vi skal klare det, gitt at utslippene ikke allerede er kraftig redusert. Om vi ikke skulle klare egne kutt, vil resultatet være at vi bør bidra med mer internasjonalt enn anslagene ovenfor.

Regjeringens uttalelser i forbindelse med lanseringen av fondet gir derfor et inntrykk av statlig grønnvasking. Norge gir tilsynelatende rundhåndet og satser på at ingen husker hvordan pengene ble tjent. Norge burde bidra med minst 30 årlige milliarder, men bidrar med to.

BT hevder Norge med fondet «viser veien for andre rike land». Hyllesten er ufortjent. Spar den til regjeringen faktisk begynner å føre en politikk som lever opp til Norges forpliktelser.