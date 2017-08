Av og til er det sivil ulydighet som må til.

Jeg vil utstede en garanti til alle som med god grunn blir redde når de ser at nazister igjen marsjerer i norske gater. Til alle homofile, transpersoner, jøder, muslimer, sosialister, funksjonshemmede, fagforeningsfolk, folk som er brune i huden og antirasister: Den Nordiske Motstandsbevegelsen skal ikke få gå en eneste meter i Bergen. Dersom de skulle prøve seg her i byen, vil vi mobilisere så mange mennesker at vi på fredelig vis kan stoppe dem før de kommer i gang.

Hendelsene i Kristiansand har blitt etterfulgt av en diskusjon om ytringsfrihet. En har blant annet spekulert i om parolen «knus homolobbyen» er et hatefullt budskap. Jeg mener spørsmålet er helt irrelevant. Hadde det politiske budskapet på parolen vært det viktigste, hadde det trolig ikke vært nødvendig å ikle seg uniformer og staselig flaggborg.

Poenget er selve den offentlige og organiserte tilstedeværelsen av uniformerte nazister, som formidler et tydelig politisk budskap, helt uavhengig av hva som står på parolen. For dem som er objekt for hatet er budskapet følgende: «Vi er godt organiserte og vi er sterke. Når vi blir mange nok kommer vi etter dere!» Samtidig får de som skulle være tilbøyelige til å slutte seg til denne typen bevegelse, en forsikring om at dette er stuerent, og at det fins et attraktivt fellesskap for hatideologi.

Om ikke lærdommene fra det tredje riket skulle være nok, kan de som skulle være i tvil kan ta en kikk på hva som skjer over grensen, hvor nazistene har fått vokse seg mye større. Bombeattentater og knivdrap er bare toppen av isfjellet. Volden ligger innbakt i ideologien, og er en sentral del av den politiske verktøykassen. Det skal ikke store innlevelsesevnene til for å se at homofile kunne oppleve gatene i Kristiansand utrygge på olsok.

Vi vet at naziorganisering har et stort voldspotensial. Vi vet at de kommer til å skade dem de hater hvis de får muligheten. Og vi vet at, i deres egne øyne, vellykkede offentlige opptredener styrker dem og bidrar til å gi dem legitimitet. Derfor skal de ikke få gå en eneste meter i Bergens gater, og derfor river vi ned svineriet de henger opp før klisteret er tørket.

Jeg vet at det er mange som er uenige med meg i dette, men det har ikke så stor betydning. Det er mange nok som er enige til at vi med fredelige maktmidler skal få stoppet dem hvis det trengs. Kall det gjerne sivil ulydighet, men av og til er det det som må til. I Kristiansand var det de som våget å stille seg i veien som ble straffet. Neste gang skal vi være så mange at de ikke kommer forbi.