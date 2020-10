Stengning av Nav-kontorer vil føre flere ut i vansker

Dette vil ramme de aller svakeste og skape mer frustrasjon og sinne.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det er dem som har manglende digital kompetanse, manglende språkkunnskaper eller som har en funksjonsnedsettelse, som vil rammes av stengingen, skriver Chiku Ali (Rødt). Foto: Privat

Chiku Ali Bystyrerepresentant for Rødt

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nav vil stenge fire av fem kundemottak i Bergen, skriver BT 15. oktober. De tillitsvalgte protesterer, men sier at de er usikre på om ledelsen vil høre på dem.

Mads Hagebø, seksjonssjef for sosial, velferd og inkludering i Bergen kommune, forsvarer avgjørelsen med at over 70 prosent av brukerne benytter digitale løsninger. I tillegg sier han at det er bare 20 personer som daglig bruker publikumsmottaket på Årstad uten å ha en avtale. Og han forteller at han «opplever» at Kirkens Bymisjon og Robin Hood-Huset «er fornøyde med tilgangen med direktetelefon».

Les også Nav vil stenge fire av fem kundemottak i Bergen. – Slår beina under de aller svakeste.

Vi i Rødt kontaktet Robin Hood-huset (RHH), som forteller en annen historie. Tilgangen via direktetelefon det vises til, handler om at stiftelsen har fått et telefonnummer deres ansatte kan ringe for å hjelpe vanskeligstilte i møte med Nav-byråkratiet.

Men dette er ikke tilstrekkelig for hjelpebehovet ifølge RHH, og de er slett ikke fornøyde med at Nav stenger dørene for brukere. Vanlige folk har ikke direktenummeret, og må belage seg på lange telefonkøer hos Nav. En kan måtte vente flere dager på å bli oppringt, og risikerer å måtte begynne helt på nytt hvis telefonen ringer når en er i dusjen, eller hvis en ikke vil diskutere privatlivet sitt på bussen.

Hvis 70 prosent benytter digitale løsninger, er det 30 prosent som ikke gjør det. Årsakene til det kan være mange. Ikke alle henvendelser er enkle, og en skal være god for å forstå alle regelverkene.

Det finnes nok av folk med en høyskole- eller universitetsgrad som sliter med systemene.

Stenging av Navs kundemottak vil ramme sårbare grupper, mener innsenderen. Foto: Ørjan Deisz

Hva med de blant oss som ikke har nødvendige språkkunnskaper, manglende digital kompetanse, eller som har en funksjonsnedsettelse. Mange har alt fått en forringet livskvalitet som følge av at private selskaper driver med tvangsdigitalisering for å spare penger, som når bankene ikke lar folk sette inn kontanter uten å reise til en annen bydel. Men Nav yter livsnødvendige tjenester til folk som pr. definisjon har behov for hjelp!

Loven pålegger Nav å gi veiledning, behandle saker, og sikre lik tilgang for alle samfunnsborgere, selv om mulighetene til å oppfylle sine lovpålagte plikter nå er under press av høyreregjeringens stadige kutt. At det bare er 20 personer som bruker Nav Årstad daglig uten timeavtale – det var langt flere tidligere – tyder nok på at folk ikke vet om, eller kan benytte seg av tilbudet slik det er nå.

Noen tror f.eks. at de ikke kan oppsøke Nav Årstad fordi det ikke er deres lokale Nav-kontor, og har vanskeligheter med å komme seg dit på grunn av funksjonsnedsettelser eller fordi de er i risikogruppen for korona.

Vi vet at ansatte ved Nav gjør sitt beste i møte med press ovenfra, og ikke sjelden fra frustrerte og sinte brukere. En frustrasjon som er forståelig i møte med et regelverk og politikere som mistenkeliggjør brukere. I en situasjon der regjeringen selv stigmatiserer trygdede og arbeidsledige, og hvor velferdsstaten bygges ned sakte, men sikkert for at rike skal få skattelette.

Stengning av Nav-kontorer vil føre flere ut i vansker og nød, skape mer utenforskap, sinne mot institusjonene og alt som hører til.

Så steng ikke dørene for folk som trenger hjelp!