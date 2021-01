La oss stå sammen – alle nordmenn

Jeg velger å ikke la fordommene definere meg – fordi jeg vet at nordmenn flest tar avstand fra rasisme.

«En av de første tingene jeg lærte om nordmenn, er at de er snille og greie. Jeg tenker fortsatt at det er slik», skriver Nora Sommerseth, som har bodd i Norge i 15 år. Foto: Privat

Nora Sommerseth

Fly som ein fugl

Lag deg ein veg

Så du kan komme heim til meg

Du kan gå mange mil

Men kor høyrer du til

Kor høyrer du til?

Slik lyder refrenget i Selmas sang fra NRKs julekalender Snøfall. Sønnen min på syv år kan ikke få nok av denne sangen. Vi har sett mye på Snøfall i julen, og hver gang denne sangen dukker opp, blir sønnen min ekstra ivrig, og vi synger med.

Teksten i Selmas sang fra NRKs Snøfall får innsenderen til å spørre seg selv: Hvor hører jeg til? Foto: NRK

Jeg har tenkt litt på teksten og spurt meg selv: Nora, hvor hører du til? Jo da, jeg hører til i Norge. Jeg er norsk selv om jeg ikke er innfødt. Jeg ser ikke norsk ut, men jeg er på mange måter helnorsk.

Jeg snakker norsk og har norske venner. Jeg liker friluftsliv og påskesol. Jeg liker fjellturer og reiser til Syden når økonomien tillater det. Jeg lager ribbe og pinnekjøtt til jul og kan tolerere lutefisk på nyttårsaften. Jeg kan norsk historie, norsk kultur og digger det norske kongehuset. Jeg respekterer landets regler og mine landsmenn.

Jeg er egentlig ikke så opptatt av å være typisk norsk, og jeg trenger ikke å bevise min norskhet overfor andre, men jeg er norsk nok til å være stolt av Norge og de gode verdiene landet er tuftet på – hardt arbeid, nestekjærlighet, toleranse og respekt for dem som er annerledes.

I løpet av det siste året har det vært en rekke debatter om rasisme. Mange av disse debattene har overskygget det jeg opplever som det virkelige problemet.

Nora Sommerseth har selv opplevd rasisme i Norge, men er overbevist om at nordmenn flest tar avstand fra slik diskriminering. Foto: Privat

Jeg har selv blitt utsatt for rasisme og fordommer. Det stikker i hjertet, og du får en klump i magen. Du kjenner det fysisk, emosjonelt og psykisk. Det får deg til å føle deg uverdig. Men jeg velger å ikke la det definere meg – fordi jeg vet at nordmenn flest tar avstand fra rasisme.

En av de første tingene jeg lærte om nordmenn, er at de er snille og greie. Jeg tenker fortsatt at det er slik. For jeg har møtt så mange fantastiske folk her, og jeg har så mange gode erfaringer og opplevelser. Jeg har til og med giftet meg med en nordmann.

Nora Sommerseth har erfart at nordmenn er snille og greie – nesten som i Kardemomme by. «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.» Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det er derfor jeg opplever at noen av rasismedebattene bommer. Vi melaninrike som har opplevd rasisme, men som likevel kjenner på nordmenns godhet, blir marginalisert. Det blir òg nordmenn flest som kjemper mot rasisme.

Ikke fortell oss melaninrike hva vi føler, tenker eller mener. Vi tror på likestilling og at alle mennesker er likeverdige – «all lives matter». Vi jobber og vi betaler skatt. Vi respekterer ytringsfriheten. Vi tror på nestekjærligheten og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.

Så vær så snill – spør oss hvor vi kommer fra. Vi har mye å snakke om og mye å lære fra hverandre. Vi har mer til felles enn det som skiller oss. La oss bli kjent og bygge relasjoner. La oss snakke med hverandre, ikke om hverandre. La oss le sammen. La oss tulle og tøyse med hverandre, ikke le av hverandre. Er humoren din konstruktiv eller destruktiv? Det er lov å tenke seg om.

La oss stå sammen for det som betyr noe for alle oss nordmenn. La oss stå sammen for rettferdighet. La oss holde våre fordommer i sjakk og bekjempe allslags diskriminering og hatprat. La oss prate sammen uansett hvor vanskelig eller kontroversielt temaet er.

Til alle melaninrike nordmenn: Vi må ikke la oss kue av rasisme. Vi må slå tilbake med kjærlighet og forståelse. La oss opplyse de uopplyste. Vi har ledere og institusjoner som hører på fornuft.

Kong Harald siterte Carl Johan Oftedahl under 75-årsmarkeringen for frigjøringen: «Vi skal bygge Norge videre i kjærlighet.» Foto: Lise Åserud

Til slutt vil jeg gjerne få sitere kong Harald fra hans tale på 75-årsmarkeringen for frigjøringen: «Vi skal følge motstandsmannen Carl Johan Oftedahls siste ønske: Vi skal bygge Norge videre i kjærlighet».

Med dette ønsker jeg alle nordmenn et riktig godt nytt år. Norge er vårt hjem! Her hører vi til!