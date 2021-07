En anledning til å møte unge på deres premisser

Målet må være at flere søker hjelp på et tidligere tidspunkt.

«De av oss som har vært tett på sårbare unge, vet at tid, relasjonsbygging og tillit er sentrale bæresteiner i alt endringsarbeid», skriver innsenderne. Foto: Samantha Cheah / Shutterstock / NTB

De fleste barn i Norge har gode oppvekstvilkår. Likevel er det barn og ungdom som tidlig faller utenfor samfunnet; over syv prosent av ungdom i gruppen 16 til 25 år står utenfor skole og jobb. I rene tall dreier det seg om over 40.000 ungdommer.

Ungdom som faller utenfor sliter også ofte med den fysiske og psykiske helsen. De kommer gjerne fra fattige familier, og hverdagen kan være preget av rus, vold og kriminalitet.

Linda tilhører denne gruppen. Hun er 16 år og har vokst opp i et miljø preget av utrygghet. Nå sliter hun med rus selv og vet ikke hvor eller hvordan hun skal få hjelp.

En av verdens mest fremtredende økonomer, nobelprisvinneren James Heckman, hevder at tidlig innsats ikke bare lønner seg menneskelig, men også økonomisk. For hver investerte dollar i kunnskapsbaserte tiltak som treffer rett, tjener samfunnet inn igjen mange ganger innsatsen på den andre siden.

Når vi vet dette, hvorfor klarer vi likevel ikke å fange opp Linda tidlig nok? Hva er det med vårt velferds- og hjelpesystem som ikke fungerer?

I 2022 får Norge en ny oppvekstreform. Sentralt i denne reformen er at tidlig innsats skal styrkes og at hjelpen bedre skal tilpasses barnet og familien. Også opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse fokuserer på viktigheten av tidlig innsats. Intensjonene er fine – spørsmålet er om vi har de rette insentivene?

Barn og unge er i en sterk utvikling hva gjelder identitet, kognitive funksjoner og følelsesregulering. Linda har behov for fleksible tjenester, med tanke på møtetidspunkt- og sted, samt møtevarighet og hyppighet. Hun har også behov for tjenester som er lett og raskt tilgjengelig. Tjenester som ikke kun eksisterer bak en mur av ventetid, papirer og søknader.

Ungdom selv etterspør bedre og tydelig informasjon, slik at de kan forberede seg på hva som venter og forventes. De av oss som har vært tett på sårbare unge, vet at tid, relasjonsbygging og tillit er sentrale bæresteiner i alt endringsarbeid.

Kommunale tjenester skal være lett tilgjengelig for kommunens innbyggere, og alle kommuner er lovpålagt å ha en rolle i behandlingen av unge med rus og psykiske helseproblemer. I en gjennomgang gjort av Riksrevisjonen opplyser likevel nær 40 prosent av kommunene at deres tilbud til denne gruppen ikke er godt nok.

I spesialisthelsetjenesten finner Riksrevisjonen at nær en av tre poliklinikker for barn og unge ikke behandler unge under 18 år med samtidige rus- og psykiske lidelser. Dette betyr at disse ungdommene blir henvist til behandling beregnet for voksne. Mange unge opplever nettopp at behandlingstilbudet til unge, egentlig er tilrettelagt og organisert ut fra en voksen og byråkratisk tankegang, basert på systemets krav og voksnes behov mer enn deres.

Hvis Linda ønsker hjelp, innebærer dette at hun først må bestille time hos fastlege, barnevernstjeneste eller Nav. Deretter må henvisning sendes og vurderes innen ti virkedager. Så følger ventetid for å få time. Gjennomsnittlig ventetid i 2020 var på elleve dager for unge mellom 15 og 25 år i Helse Bergen, avdeling for rusmedisin.

Dette kommer i tillegg til ventetiden for time hos henviser og ventetid for at henvisningen skal utarbeides og vurderes. Dermed snakker vi om et minimum på tre uker, i flere tilfeller lenger, med reell ventetid fra Linda ønsket hjelp til hun får tilbud.

For systemet kan nok dette oppleves som raskt, men hva med Linda? Hva gjør dette med motivasjonen hennes og opplevelsen av å bli tatt på alvor? Som for mange unge svinger hennes motivasjon, og hun sliter med ambivalens knyttet til behandling. Kanskje er motivasjonen forsvunnet innen det er tid for første time. I ventetiden risikerer man å miste sjansen til å bygge tillit, gi behandling og forebygge ytterligere negativ utvikling for Linda.

Flere rapporter trekker frem et behov for å etablere en halvannenlinjetjeneste, en tjeneste i mellomrommet mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Altså en tjeneste med spesialistkompetanse som er lett tilgjengelig og fleksibel i møte med Linda, og som bygger på hennes forutsetninger for å kunne nyttiggjøre seg hjelp.

Et eksempel på en slik tjeneste ser en blant annet i Helse Bergen, hvor man har etablert en egen ambulant tjeneste for ungdom mellom 15 og 25 år. Ung rusoppdagelse (URO) har som mål å treffe ungdommen en til to dager etter henvendelse, og det trengs ingen henvisning. Behovet vurderes sammen med den unge, og eventuell formidling videre skjer i eget system.

De eliminerer således ventetiden og papirmøllen ved første kontakt og har et høyt fokus på fleksibilitet. Hadde Linda kjent til URO, kunne hun fått hjelp innen få dager på et sted som kan ungdom, og på en måte som passet for henne.

Også Bergen kommune har sett behovet for mer fleksible og tilgjengelige tjenester til barn og familier. Gjennom blant annet etableringen av Barne- og familiehjelpen forvaltes en rekke ulike og unike lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier.

Målet må være at flere søker hjelp på et tidligere tidspunkt i sin «ruskarriere». For både Linda og familien handler det om bedre psykisk og somatisk helse, økt livskvalitet, flere muligheter til å bli selvhjulpen og tryggere familierelasjoner.

Gode tiltak til tross: Det er behov for et betydelig løft for de mest sårbare barna og ungdommene, slik som Linda. Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse og oppvekstreformen er viktige virkemidler som kan gi rom for flere gode og spenstige tiltak.

Barn og unge som har behov for det må få tilbud om hjelp raskt og hjelpen må baseres på ungdoms individuelle forutsetninger og den kunnskap vi har om ungdom som gruppe. Unges medvirkning på individ- og gruppenivå skal være sentralt.