Vi håper noen vil overta trappen i Høyanger

Vi forstår gleden over trappen, men Statkraft har ikke fremtidig ansvar.

Høyanger-trappen er kulturminne og turistmål. Trappen har 1268 trinn. Foto: Vegard Aasen / VERI Media

Regiondirektør Ingeborg Dårflot og kraftverksjef Inge Hass Statkraft

Trappen i Høyanger engasjerer bredt. Mediene formidler en rekke utspill som vi ønsker å kommentere.

Kraftproduksjon i Norge er sterkt regulert med et lovverk som sørger for at samfunnets interesser ivaretas gjennom konsesjoner for utbygginger og drift av kraftverk.

Også opprydding etter nedlagte anlegg er regulert. Anlegg skal fjernes, men loven åpner for at anlegg kan overføres til noen som vil ta ansvar for det.

For fem år siden kontaktet vi Høyanger kommune for å avklare fremtiden til det utrangerte anlegget vi er pålagt å fjerne. I et prosjekt med kommunen, fylkeskommunen og Høyanger Næringsutvikling arbeider vi for å se på ulike muligheter.

Statkrafts oppdrag og samfunnsansvar er ivaretatt ved at størstedelen av inntjeningen går tilbake til samfunnet som utbytte, skatter og avgifter. I 2019-tall betyr det at statens inntekter fra Statkraft var på nær 10 milliarder kroner i tillegg til utbytte på 6,5 milliarder kroner.

Anlegget i Høyanger er ikke med i verneplanen Statkraft har utarbeidet sammen med Riksantikvaren, skriver regiondirektør Ingeborg Dårflot og kraftverksjef Inge Hass. Foto: Statkraft

Kraftinntektene til Høyanger kommune fordelt pr. innbygger lå på 21.483 kroner i 2017, viser tall fra KS. Kommunen har de siste ti årene mottatt konsesjonskraft, hjemfallskraft, konsesjonsavgift og eiendomsskatt tilsvarende 60 millioner kroner i snitt hvert år fra Statkrafts drift.

Statkraft overtok kraftanleggene fra Hydro i 1998 og fikk konsesjon til å bygge to nye kraftverk og samtidig legge ned de gamle.

Det førte til økt kraftproduksjon, bedre miljøforhold og betydelig verdiskaping. Investeringen var på rundt én milliard kroner. Nå gjør Statkraft nye investeringer på 600 millioner kroner gjennom rehabilitering av syv dammer i Eringsdal og Norddal i Høyanger.

Riksantikvaren har gjort et grundig arbeid for å identifisere hvilke kraftanlegg i Norge som skal tas vare på. Statkraft eier mange kraftverk med høy kulturminneverdi, og sammen med Riksantikvaren har vi utarbeidet en landsverneplan for Statkrafts kulturhistoriske eiendommer der ti kraftverk er valgt ut for fredning.

Anleggene i Høyanger er ikke med i planen.

De anleggene som ikke står på listen og ikke lenger er i bruk, har ikke Statkraft noe pålegg eller plikt til å opprettholde, og NVE understreker at det foreligger en plikt til å rydde opp etter oss.

Vi forstår gleden over trappen, og vi håper at det lokale engasjementet kan bidra til at kommunen eller andre kan overta ansvaret for trappene. Nå trenger vi fremdrift i prosjektet slik at det kommer til en avklaring.