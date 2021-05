Elefanten i byrommet

Et enormt eksosmonster fra 80-tallet deler sentrum brutalt i to. Det må vi snakke om.

Trafikkmaskinen på Nygårdstangen er det største feilgrepet i Bergens byutvikling i moderne historie, skriver Geir Magne Skeide. På høyre side av krysset ser vi Hovedbrannstasjonen, ADO Arena, Bir-tomten og nord for viadukten Trekanttomten. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Geir Magne Skeide Starefossen, Bergen

Nygårdstangen kan bli Bergens svar på Oslos Bjørvika, et stort sjønært område som har potensial til å bli en ny, levende bydel og gi sårt tiltrengte boliger til et utvidet sentrum.

Diskusjonen om utviklingen av Nygårdstangen preges dessverre av mange tilfeldige innspill fra en blandet gruppe aktører:

Olav Thon – som nekter å la Bygarasjen rives og som samtidig er en av interessentene bak en ny Byarena

Bane NOR – med sin malplasserte godsterminal midt i sentrum.

Og byens politikerne – helt fraværende i denne saken, sittende på gamle arkitektkonkurranser som støver ned et sted på rådhuset.

Olav Thon er blant interessentene som har lagt frem disse planene om byarena, boliger og utvidet kjøpesenter der Bygarasjen ligger nå. Foto: 3XN

Samtidig er det én enkelt avgjørende faktor som kommer til å bestemme om dette forslummede området kan bli suksess eller fiasko: Trafikkmaskinen.

Sannsynligvis det største feilgrepet i Bergens byutvikling i moderne historie, et enormt eksosmonster fra 80-tallet som brutalt deler sentrum i to, et støyende og forurensende fremmedelement anlagt rett gjennom en historisk og vakker bykjerne.

Skal man kunne utvikle Nygårdstangen, må trafikkmaskinen vekk. Den må rives og legges i tunnel under bakken, akkurat som man gjorde med den store trafikkmaskinen i Bjørvika. For dem som husker hvordan Bjørvika så ut før, er det like vanskelig å forestille seg dagens Opera og Oslos nye sjøside liggende vegg i vegg med en åpen trafikkmaskin som det er å forestille seg en vellykket ny bydel på Nygårdstangen – delt i to av en høytliggende og støyende motorvei.

På tross av dette åpenbare hinderet, nevnes ikke trafikkmaskinen med ett eneste ord i den pågående diskusjonen om området, verken av Bergens politikere, potensielle utbyggere, eller Byarkitekten.

Få steder har det vært lansert like mange planer som på «trekanttomten» mellom Bygarasjen og viadukten mot Fløyfjellstunnelen. Den er fortsatt ubebygget. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Er det ingen som har tenkt tanken om å fjerne den? Har alle bare forutsatt og slått seg til ro med at en ny «bydel» skal bygges rundt den, og at den skal ligge der for alltid? Hvor er debatten?

I mellomtiden har man allerede påbegynt en klattvis utbygging av området – uten at det på forhånd eksisterer en helhetlig og overgripende plan, i kjent stil i «tilfeldighetenes by».

Hovedbrannstasjonen, ADO Arena og Amalie Skram videregående skole har alle blitt bygget på tomter definert av trafikkmaskinen, og den mye omtalte «Trekanttomten» er bare en trekant av samme grunn.

Illustrasjon av det nye Bir-bygget på Nygårdstangen sett fra ADO Arena. Illustrasjon: Norconsult

Siste nytt på gang i området er Birs store nybygg – enda et tilfeldig anlagt anlegg som like gjerne kunne ligget på Sandsli, uten planer om kvartaler eller bygater.

Politikerne må løfte blikket, frigjøre tankegangen fra motorveiens begrensninger og tenke helhetlig og nytt. Hvis ikke er det snart for sent – og området vil forbli en skjemmende industriell bakgård for alltid, uansett hvor mange nybygg og Byarenaer som reises innimellom betongbroene.

Å fjerne trafikkmaskinen vil være et enormt løft for byen, for miljøet, for dagens og kommende generasjoner – og være verdt hver eneste krone.