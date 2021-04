Nå skal vi velge damene

Bybildet – og gatenavnene – forteller ikke historien om byen jeg har vokst opp i.

«Byrådet har ikke vedtatt et forbud mot mannlige gatenavn, slik enkelte påstår», skriver Lubna Jaffery og råder debattanter til å telle til ti. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Lubna Jaffery Byråd for arbeid, sosial og bolig (Ap)

Det ble full fyr i teltet da det ble kjent at byrådet ønsker å kalle opp fremtidige gatenavn etter kvinner og ikke menn. Det er blitt brukt utestemme, og min kollega byråd Katrine Nødtvedt har fått passet sitt påskrevet. Noen saklige motforestillinger, men jammen ganske mange usaklige også.

Jeg tenker det kan være klokt å puste med magen og telle til ti. For hva er det saken egentlig handler om?

Byrådet har ikke vedtatt et forbud mot mannlige gatenavn, slik enkelte påstår, men at de gatenavnene byrådet skal navngi i fremtiden, skal bære kvinnenavn. Det er en nyanse her som kan virke kjedelig, men som er grei å ha med seg.

Så til det prinsipielle ved saken; jeg er stolt av å komme fra en by som fostrer kvinnelige kunstnere, akademikere, menneskerettighetsforkjempere og statsministre. Damer som har satt Bergen på kartet. Byrådet ønsker å prioritere å sette dem på kartet når nye gater skal navngis.

BT skriver på lederplass at vi sparker inn åpne dører. Byens største avis er bekymret for at dette er å sette symboler foran reelt innhold. Jeg mener derimot at dette vedtaket er et godt eksempel på å sikre endring fremfor tomt prat.

I det norske politiske landskapet er de aller fleste av oss enige i at et mer likestilt samfunn er noe vi ønsker. På tross av denne enigheten går det fortsatt en tydelig politisk skillelinje mellom de som ønsker å følge opp enigheten med politiske forslag, og de som ønsker å vente på at ting løser seg av seg selv.

Lege og politiker Inger Haldorsen (1889–1982) er en av flere kvinner som burde vært representert i Bergens gater, mener innsenderen. Foto: Privat

Debatten rundt navneforslaget kan fort fremstå som en konkurranse i hvem som er de beste kandidatene til å få en gate oppkalt etter seg. Om det er enkelte menn eller damer som fortjener det ekstra mye. Realiteten er at bybildet ikke forteller historien om byen jeg har vokst opp i, eller samfunnet vi lever i, og det mener byrådet vi bør gjøre noe med.

Hvorfor har ikke kvinner som Inger Haldorsen, Elise Dethloff, Amalie Hansen og Magdalene Thoresen gjort seg fortjent til å bli representert i byens gater, smau og plasser?

Charlotte Spurkeland og Silje Hjemdal kaller dette for misforstått identitets- og symbolpolitikk. Jeg er ikke enig. Det handler om en lang historie hvor vi har valgt å trekke frem menn fremfor kvinner. Spurkeland og Hjemdal stiller seg i rekken av konservative politikere som mener den beste løsningen på likestillingspolitiske utfordringer er å la være å gjøre noe.

Byrådet sitt forslag handler ikke om å forbigå flinke menn, det handler om å aktivt velge de gode kvinnelige kandidatene. Om vi ikke gjør en tydelig prioritering, vil vi ikke endre noe, det har 950 år med historie vist oss.

Jeg håper at beslutningen om å gi kvinnene plass i bybildet gjør at mine oldebarn en dag vil leke i en by som er mangfoldig på alle måter, og at de en dag kanskje vil spise is på Irene Kinunda Afriyies plass.