Hallo, der oppe! Dere setter meg i et dårlig lys!

De er noen råskinn, de folkene i mastene.

Det er vanskelig å klage på hjemmekontorets hviskende kjøleskap når andre arbeidstakere er så fryktløse som det der, synes Karl Morten Bårdsen. Foto: Jannica Luoto

Karl Morten Bårdsen Hjemmekontorist, Bergen

Her sitter man på hjemmekontor dag ut og dag inn. Uten hev/senk-pult eller muligheten til å smelle med dørene hvis man er uenig med en eller annen kollega. Vi blir anbefalt å ha kaffekannen i et annet rom sånn at vi husker på å flytte litt på kroppen innimellom.

Arbeidsoppgavene er de samme som på det ordinære kontoret, men i tillegg har man hvitevarespøkelset som hvisker jevnt og trutt: «Kom og sjekk meg! Her fins det smågodt fra helgen og fløtegratinerte poteter fra søndagsmiddagen. Klart man kan spise kalde fløtepoteter sammen med varm kaffe! Det er null problem. Da blir du mett og opplagt på en gang! Prøv i hvert fall! Eller hva med mandlene i skuffen? De er knallgode.»

Sånn maser det forbaskede kjøleskapet.

Karl Morten Bårdsen syntes hjemmekontor med hviskende kjøleskap var utfordrende, men så kikket han opp på Ulriken. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Men sånn går dagene altså! Klart det har sine utfordringer. Man tenker jo på at det kan være krevende med det hjemmekontoret. Men hvis man går steintrappene opp Ulriken, så må man bare sette seg ned for å beundre gjengen som jobber i de nye mastene der. Jeg mener, er det mulig!? Bare det å klatre opp på toppen i de mastene må jo kreve like mange kalorier som å hente kaffe 500 ganger på hjemmekontoret.

Og for en arbeidsplass når de kommer opp! Er de ikke redde for å dø!? Greit nok at de har sikkerhetssele og alt i orden, men tar ikke fantasien og følelsene overhånd innimellom? Ser de ikke for seg hva som kan skje når man er hundrevis av meter oppe i luften?

Ikke for å være negativ, men de tårnene står jo ikke i vater engang, men skrått ut fra fjellveggen. Vet de ikke om det? De er noen råskinn, de folkene i de mastene. Det er veldig tydelig for meg på hjemmekontoret. Klart det er vanskelig å klage på et hviskende kjøleskap når andre arbeidstakere er så fryktløse som det der. Her blir det skjerpings!