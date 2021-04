Allting er så grått og trist, naboen er nynazist

Kan NRK-serien om landssvikerne føre til at unge mennesker velger samme vei?

Søndag kveld ble det hengt opp propaganda av nynazister i Bergens gater. Plakatene ble raskt fjernet, men de som hengte dem opp, er også noens nabo, skriver Reidar Staalesen (Ap). Foto: Erik Lyng

Reidar Staalesen Antirasist, bystyremedlem for Arbeiderpartiet

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Elektrisk regn skrev for mange år siden låten om naboen som hyllet Hitler, kjøpte maskingevær og var rasist. Låten var aktuell da, og er ikke minst like aktuell i dag.

NRK løfter historiene til landssvikerne frem i et glorifisert lys, mennesker som mener holocaust er skapt av jødene selv holder appeller på anti-covid-demonstrasjoner og nynazister henger opp propaganda i Bergens gater. Disse er også naboene til noen. De gamle som sloss for Hitler og de unge som har havnet på skråplanet.

Les også NRK-serien han omtaler: – Jeg er redd for at dette skaper sympati med frontkjemperne

Hvordan skal man møte disse holdningene, over 80 år etter at det førte til folkemord og noen av de verste krigsforbrytelsene vi har opplevd. Skal de ties i hjel? Skal vi sette lyskasterne på dem slik at alle vet hvilke holdninger de forkjemper?

Eller skal vi gjøre som NRK, la dem løpe i naziuniformer gjennom skogen i sakte film, mens Hird-sanger blir vakkert fremført av en kvinnelig vokal.

NRK løfter historiene til landssvikerne frem i et glorifisert lys, skriver Reidar Staalesen om NRK-serien «Frontkjemperne». Foto: NRK.no (faksimile)

Det er ikke vanskelig å føle sympati med gamle slitne menn som har gjort feile valg i livet. Og jeg mener man alltid skal ha rom for tilgivelse. Men slik historiene til disse blir dramatisert, er det mange som stiller spørsmål ved. Kan dette føre til at unge mennesker velger samme veien som disse gamle mennene gjorde?

SIAN får spre sin fremmedfrykt og sine holdninger gjennom stands i det langstrakte land. De blir møtt med massiv motstand. Men de blir allikevel forsvart av gjengen med gule T-skjorter påskrevet «størst av alt er ytringsfriheten». Og de har sammen med Alliansen funnet en felles plattform på demonstrasjonene mot koronatiltak. Her samles da rasister, nazister, vaksinemotstandere og konspirasjonsteoretikere. Og lar mikrofonene bli brukt av mennesker som fornekter holocaust og er uttalte antisemitter.

Er dette greit?

Les også Lena Andreassen tenkte på hvor mye av livet hun hadde kastet bort. Så gikk hun hjem og meldte seg ut av Sian.

I Bergen ble det søndag kveld hengt opp propaganda av nynazister i byens gater. Disse ble raskt fjernet. Men det viser at vi har en heldigvis svært liten gruppe mennesker som prøver å spre holdninger som man hadde håpt var vekke.

Vi må møte disse holdningene med fakta og kunnskap. Uansett hvor mye de tror på konspirasjoner som har til slutt hjernevasket dem. Og vi må kalle en spade for en spade. De gamle mennene i NRK-serien var landssvikere. Da må de ikke fremstilles som noe annet. Da er det virkelig vanskelig å komme videre i verden.

Og sist men ikke minst bør vi unisont møte holdningene med en klar beskjed: «Ingen rasister i våre gater!»