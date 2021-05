Vi er ingen trugsel, Krumsvik!

Ingen skeive vil erstatte det norske flagget med regnbogeflagget.

«Vi treng at det offentlege flaggar for oss. Vi treng å vite at vi har støtte», skriv Isabel Jensen Grindheim om oppmjukinga av lova om offentleg flagging. Foto: Privat

Isabel Jensen Grindheim Bergen

Allereie då eg var barn, lærde eg at bod nummer åtte var at ein ikkje skulle lyge.

Eller «du skal ikkje vitna falsk mot nesten din», som står i Bibelen. Det er kanskje difor eg vart så forundra over at Erlend Krumsvik, førstekandidat for partiet De Kristne i Møre og Romsdal, vel å skrive som han gjer i BT 22. mai. Og det er mange som trur på han, syner kommentarfelta, at regnbogeflagget skal kome og erstatte det norske flagget.

Det er på tide å setje skåpet på plass. Eg vågar å påstå at eg snakkar for alle skeive i dette landet når eg seier at ingen har lyst å erstatte det norske flagget med regnbogeflagget.

Det er heller ikkje slik at ein støttar ein organisasjon ved å heise deira flagg. Ein støttar menneske, som meg og heilt sikkert nokon som du kjenner sjølv.

Regnbogeflagget, som tradisjonelt har stått for mangfald, inkludering og fellesskap, har blitt brukt for å symbolisere nett det for homofile sidan 1978. Å henge opp regnbogeflagget, eller å vifte med det som handflagg, betyr ikkje noko meir enn at ein støttar at vi kan få elske dei vi elskar.

Det er ikkje ein trugsel. Å flagge med regnbogen reduserer ikkje verdien av det norske flagget, på same måte som ekteskapet mellom mann og kvinne ikkje har fått lågare verdi av at vi skeive har fått gifte oss med den vi vil.

Alt i alt tykker eg det er merkeleg at du, som kandidat for De Kristne, ser på skeive som ein trugsel, all den tid det er de som har politikk som i så stor grad angrip oss og vårt liv. Det er de som vil reversere den kjønnsnøytrale ekteskapslova, vil nekte homofile å få barn og som kallar det å forby konverteringsterapi – noko som har skada fleire homofile for livet – for eit overgrep mot trusfridom og ytringsfridom.

Vi treng at det offentlege flaggar for oss. Vi treng å vite at vi har støtte. Sonen min treng å vite at samfunnet støttar at han er fødd. At samfunnet støttar dei to mødrene hans. At slike som dykk, som stadig spreiar ut den hatske politikken mot oss, ikkje er ein trugsel. Sjølv om de gjerne vil vere det.

Forresten, Krumsvik. Det fyrste eg gjorde etter å ha lese innlegget ditt, var å henge ut regnbogeflagg på verandaen. Eg gjorde det med glede, men også fordi slike som deg gjer at det er heilt naudsynt. God pride!