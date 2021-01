Kommunen bør gi Brann treningsbaner til én krone

Det kan være et insentiv til å bedre treningsforholdene.

Flyfoto av Branns treningsfelt på Nymark, og omgivelsene rundt. I dag er det kommunen som eier dette området, mens Brann Stadion er eid av Brann. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Fredrik Jomark Politisk nestleder Liberalistene Bergen og mangeårig Brann-supporter

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sportsklubben Brann vurderer nå å legge plast over 100 års gresshistorie på Brann Stadion, og det går mot ekstraordinært årsmøte for å avgjøre om styret får mandat til dette.

Som medlem i Brann og mangeårig sesongkortholder, er jeg usikker på hva jeg skal stemme.

Les også Glenn Andreassen: «Kunstgress på Stadion? Jeg gråter!»

Utgangspunktet mitt er det samme som Brann-trener Kåre Ingebrigtsen, landslagstrener Ståle Solbakken og Brann legende Erik Huseklepp: Brann Stadion har en fantastisk flott gressbane som burde forbli som den er.

Det finnes mange argumenter for og imot skifte til plastdekke. Det viktigste, og det som har snudd Kåre Ingebrigtsen og de fleste andre som er blitt for, er at Branns treningsforhold på de kommunale gressbanene utenfor stadion er elendige.

Brann må derfor trene på kunstgress og spille kampene sine på gress. De blir dermed skadeskutt i konkurranse med de andre klubbene, som kan trene på samme underlag som de spiller kamper på.

Merkelig at det ikke skal gå an å få gode gresstreningsbaner et steinkast fra Brann Stadion, mener Fredrik Jomark. Foto: Privat

Det er Bergen kommune som er eier og har ansvar for å oppgradere Branns treningsbaner av gress. Det har de altså ikke klart, selv om man har brukt 11 millioner i det nyeste forsøket. At det ikke går an å få gode nok grunnforhold på en gressbane et steinkast fra Brann Stadion – som jo er en god gressbane – er mildt sagt merkelig.

Men så er det jo også slik at Bergen kommune knapt har klart å gro en gressbane i hele kommunen. Ekspertisen virker ikke å være til stede.

I det siste har det kommet innspill fra entreprenører som faktisk kan noe om å drenere og å gro gress. De mener at det går an å oppgradere gressbanene utenfor stadion så de blir gode nok til at Brann kan trene der uten særlig kostnad.

Da hadde i så fall problemet vært løst, kranglingen avlyst og Branns gresshistorie kunne fortsatt.

Her trener Brann på treningsfeltet på Nymark høsten 2018. Foto: Bård Bøe

Men Bergen kommune har ikke gitt noen som helst signaler om at de raskt vil gjøre et nytt forsøk på å oppgradere banen. Det er heller ikke noe som tyder på at de med sin skrapte kommunekasse vil prioritere det.

Årsmøtet finner sted tirsdag. Kommunen håper nok nå på kunstgress-utfall, slik at Brann kan trene inne på kunstgresset på stadion og ingen vil mase på dem om oppgradering av disse dårlige treningsbanene lenger.

I stedet for å sitte passiv, bør kommunen raskt ta ansvar og tilby Brann tomten og treningsbanene for én krone, med klausul om at det skal driftes et treningsanlegg der.

Dette har blitt gjort tidligere med suksess. For eksempel på Nøstebodene, der de forfalne byggene ble solgt for én krone og fantastisk restaurert i privat regi.

I Oslo fikk VIF tomt til én krone av Oslo kommune i et av byens mest sentrale steder for å bygge stadion.

Bergen kommune må i det minste prøve å gi et insentiv til å oppgradere treningsanlegget, om Brann og entreprenørene tror det er mulig. Det kan Brann få om de blir grunneier og raskt kan styre prosessen selv, slik de gjorde under utbyggingen av stadion.

Da hadde en opprivende årsmøtekamp mellom supporterfraksjoner og Branns administrasjon blitt avlyst, nå når man trenger som mest å stå samlet.