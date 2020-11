Derfor må vi gå fra «bør» til «skal»

Smittenivået nå er på det kritiske punktet hvor vi mister kontroll.

«Føler jeg at jeg står alene på dugnaden, eller at andre grupper motarbeider dugnaden, så faller min dugnadsvilje», skriver Robert B. Skaar. Foto: Privat

Robert B. Skaar Bergen

Smittenivået i Bergen kan sammenliknes med et glass vann: Er glasset halvfullt, tåler vi en del «småfeil».

Etter hvert som glasset fylles, tåler vi mindre og mindre. Den siste dråpen vil gjøre at det renner over, og at det blir vått rundt glasset.

Så lenge smitten er lav, tåler vi at politikerne bruker ord som «bør». Det er greit at bare for eksempel 80–90 prosent følger reglene.

Når smitten blir omfattende, må så mange som mulig følge smittereglene. Noen lever på utsiden av samfunnet og vil «aldri» følge rådene godt nok. Noen kan ikke beskytte seg selv, men disse vil beskyttes av de 99 resterende prosentene som følger påleggene.

Dette er også viktig for dugnadsfølelsen. Jeg synes det er helt greit å delta i en dugnad hvor jeg opplever at «nok andre» også bidrar. Og så tåler jeg at noen aldri dukker opp, sånn er det bare.

Men vil vi ha noe gjort, må vi fokusere på dem som bidrar, og ikke på dem som lar være.

Føler jeg at jeg står alene på dugnaden, eller at andre grupper motarbeider dugnaden, faller min dugnadsvilje. Helt konkret:

Hvorfor skal jeg begrense min aktivitet, når smitten hovedsakelig sprer seg på grunn av fester med berusede folk? Jeg skal begrense mitt liv fordi jeg blant annet vil at unge og barn skal få gå på skolen, og så er det de samme unge som ødelegger?

Derfor må vi nå over på «skal» og forlate «bør». Jeg tror at enkeltpersoner kan gjøre gode, informerte valg, men jeg tror også at folk som gruppe kan gjøre dumme ting.