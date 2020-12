Den radikale strategen

Den tidligere greske finansministeren Yanis Varoufakis har skrevet en bok som gir et unikt innblikk i Europas maktelite. Og det er ikke noe pent syn.

Yanis Varoufakis vil ha grunnleggende endringer i måten samfunnet er innrettet på. Her deltar han i et demonstrasjonstog i Athen på arbeidernes dag i 2019. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / NTB

Frode Helmich Pedersen Førsteamanuensis, nordisk litteraturvitenskap, UiB Medlem i Holbergdebattens arbeidsgruppe

De fleste kjenner situasjonen: Man diskuterer engasjert frem og tilbake om globale problemer, for eksempel klimakrisen eller fattigdom, før en velinformert realist trår til og forklarer hvorfor løsningsforslagene dessverre ikke lar seg gjennomføre innenfor dagens verdensorden.

For uansett hva man ellers kan si om de politiske tumultene de siste ti-tolv årene, slik som finanskrisen i 2008, den økonomiske krisen i Hellas og flere andre land, de gule vestene i Frankrike eller den nylige bølgen av protester i USA: De har ikke rokket ved kapitalismen, som fremdeles er «the only game in town».

Den greske økonomen Yanis Varoufakis er blant dem som mener at tiden er overmoden for å endre systemet. Og han er verken en naiv drømmer eller en kompromissløs radikaler. Han er en høyt respektert fagøkonom med en rekke akademiske meritter.

I boken «Adults in the Room» får leseren et unikt innblikk i hvordan Europas maktelite tenker, snakker og opptrer. Og det er ikke noe pent syn, skriver innsenderen. I 2019 ble boken filmatisert. Foto: Random House UK

Og som finansminister i Hellas under den første Syriza-regjeringen i 2015, med ansvar for å lede gjeldsforhandlingene overfor landets mektige kreditorer, fikk han et unikt innblikk i hvordan det gjeldende systemet fungerer i en krisesituasjon. I løpet av denne perioden, hvor han hele tiden møtte sterk motbør, viste han en konstruktiv evne til å skaffe seg allierte på begge sider av det politiske spektrumet.

Erfaringene fra tiden som gresk finansminister er fremstilt i stor og rystende detalj i den bestselgende boken «Adults in the Room», som nå også finnes som spillefilm. Her forteller Varoufakis åpent om alle aspektene ved gjeldsforhandlingene med Europas «deep establishment», som han selv kaller det. Det vil si Den europeiske sentralbanken, Det internasjonale pengefondet, Europakommisjonen og Eurogruppen – samt selvsagt Angela Merkel, som er en kraft i seg selv.

Det særegne ved Varoufakis’ bok er at den fra første stund fremstår som beretningen til en varsler. Her får vi ikke bare innblikk i hvordan grekerne etter hvert ble utmanøvrert av tunge finansinstitusjoner, men også hvordan representanter for disse institusjonene gjør seg skyldig i hårreisende løftebrudd, perfide løgner og alle varianter av dobbeltspill. Hele tiden er personene navngitt og siteres nøyaktig på det de har sagt, ikke bare i møtene, men også på kontorer, i korridorer og i baren.

Dermed kan boken leses nærmest som en virkelighetsroman, hvor leseren får et unikt innblikk i hvordan Europas maktelite tenker, snakker og opptrer. Og det er ikke noe pent syn, for å si det forsiktig.

Varoufakis måtte gi tapt for EUs styrende makter, ledet an av Merkel, i hans heroiske kamp for sin hardt prøvede befolkning, skriver Frode Helmich Pedersen. Her Angela Merkel sammen med den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis i Berlin i vår. Foto: Markus Schreiber / AP

Varoufakis beskriver hvordan han gradvis oppdager at Hellas’ kreditorer ikke egentlig er interessert i få tilbake pengene sine. De har heller ingen interesse av den humanitære krisen som hadde oppstått i Hellas som følge av strupingen av landets økonomi. Det eneste de ønsker er med alle midler å opprettholde det økonomiske programmet de implementerte i Hellas etter den første redningspakken i 2010.

Programmet besto av drastiske kutt i offentlige budsjetter, utstrakt privatisering, salg av offentlige ressurser, samt overstyring av Hellas’ økonomiske politikk. Resultatet var en betydelig reduksjon av BNP, med konkurser, eskalerende arbeidsledighet og desperat fattigdom som forutsigbart resultat.

Mange av dem Varoufakis snakket med i maktens korridorer innrømmet på tomannshånd at programmet bare ville gjøre Hellas mindre og mindre betalingsdyktig, og dermed på lang sikt var dårlig medisin for alle parter. Men de politiske konsekvensene av å innrømme feilen fra 2010 var simpelthen for store til at de anså det som opportunt å endre programmet.

Dermed satte de heller alt inn på å sabotere ethvert konstruktivt forslag den greske regjeringen la frem på vegne av sin hardt prøvede befolkning. Varoufakis kjempet en heroisk kamp, men måtte til slutt gi tapt, ikke minst fordi Angela Merkel hadde lyktes med å så splid innad i den greske regjeringen. Til syvende og sist ble Varoufakis sviktet av sine egne.

Den viktigste lærdommen med Varoufakis’ kamp mot EUs styrende makter oppsummeres konsist i én enkelt kommentar, ytret av den daværende tyske finansministeren Wolfgang Schäuble, som spiller den største skurkerollen i Varoufakis’ fortelling: «Vi kan ikke tillate at demokratiske valg endrer på den økonomiske politikken».

Den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble spiller den største skurkerollen i Varoufakis’ fortelling om det voksende skillet mellom den politiske og den økonomiske sfæren, skriver innsenderen. Her fra en pressekonferanse i Berlin 5. februar 2015. Foto: FABRIZIO BENSCH / NTB

Det er ingenting som tyder på Schäuble med dette mente noe annet enn å stadfeste en opplagt sannhet overfor en minister som ennå ikke var blitt tørr bak ørene. Samtidig blottlegger kommentaren et grunnleggende problem som ikke begrenser seg til EU, nemlig det store skillet som har oppstått mellom den politiske og den økonomiske sfæren.

I dette skillet finner man årsaken til at dagens politikere så ofte er ute av stand til å begeistre velgerne og så sjelden er i stand til å iverksette reelle endringer. Handlingsrommet deres er lite og blir stadig mindre.

Dermed mener Varoufakis at systemendring er nødvendig – og det raskt. Hvis ikke, vil de styrende makter bli stadig mer autoritære, helt til spillet til slutt veltes av voldelige protester og folkelig opprør.

Målet med en slik endring må være å gjenforene den økonomiske og politiske sfæren, og dessuten å fjerne motsetningsforholdet mellom arbeid og kapital. I sine mange innlegg, foredrag og bøker har Varoufakisk en rekke realistiske forslag til hvordan en slik endring kan gjennomføres – til beste for hele befolkningen, ikke bare de privilegerte.

Lørdag er Varoufakis aktuell som deltaker ved årets Holbergdebatt, hvor han møter John Bolton, en amerikansk hauk som blant annet er kjent som USAs tidligere ambassadør til FN, og inntil nylig som Donald Trumps sikkerhetsrådgiver. Debatten vil ganske sikkert involvere kraftige konfrontasjoner, men det er ikke utenkelig at de to også kan finne ting å enes om. Det ville i så fall gi håp for fremtiden.

