Avlys eksamen, Guri Melby!

Digital undervisning kan ikke erstatte den i klasserommet. Derfor bør eksamen avlyses.

Laura Wanvik mener hjemmeundervisningen fører til store ulikheter i undervisningskvaliteten for elevene. Derfor har hun skrevet dette åpne brevet til kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Privat

Laura Wanvik Elev ved Bergen Katedralskole og nestleder i Elevorganisasjonen Vestland

Vi bergenselever er nok en gang sendt hjem fra videregående skoler. Hjemmeskole byr på mange utfordringer og begrensninger, både for lærere og elever. Digital undervisning er på ingen måte like god eller effektiv som vanlig undervisning.

Derfor vil Elevorganisasjonen avlyse vårens eksamen.

Når hele skoledagen foregår på pc-en, er mulighetene for variasjon og dynamikk i undervisningen ganske begrenset. Den statiske gjennomgangen av pensum, med nesten utelukkende skriftlig arbeid, har en demotiverende effekt på elevene.

Undervisningen blir kjedeligere og mer knotete, og det tar lengre tid å komme seg gjennom pensum. Det samme gjelder når vi møter fysisk på skolen; klassene deles i to grupper, og læreren må løpe frem og tilbake mellom dem for å gi de samme beskjedene og oppgavene.

Dette fører til en langsommere gjennomgang av pensum.

Som følge av hjemmeundervisning dannes det store ulikheter i undervisningskvaliteten for elevene, da noen lærere behersker de digitale utfordringene bedre enn andre. Utbyttet av undervisningen blir dermed avhengig av lærerens tekniske ferdigheter og tilpasningsevne, så vel som elevene sine.

Elevenes hjemmesituasjon får også mer å si for læringsutbyttet. For noen er ikke boforholdene egnet til å kunne gjennomføre undervisning på en god måte, og dette skaper ulikheter i kompetanse blant elevene i møte med eksamen.

Skolehverdagen er helt annerledes under pandemien. I stedet for eksamen bør man prioritere å få alle elever gjennom pensum, mener Wanvik. Foto: Storfjell Ingar (arkiv)

I tillegg har ressurssterke elever en klar fordel i situasjonen med hjemmeundervisningen, da de i større grad er selvstendige og kan få hjelp hjemmefra. Dette danner igjen et skjevt vurderingsgrunnlag.

Den korona-tilpassede skolehverdagen er psykisk belastende på mange av oss. Mange elever, og lærere, må være i karantene, og vi får ikke lenger, eller i like stor grad, møte vennene våre på skolen.

Mangelen på sosiale avbrekk mellom timene og utenom skoletiden har definitivt en negativ påvirkning på konsentrasjonen vår, og ikke minst humøret. I en hverdag som er så annerledes fra det vi er vant til, er det viktig at vi er åpne for tilpasninger og justeringer av undervisningen for å kunne gjennomføre på best mulig måte.

Elevorganisasjonen mener vi burde prioritere å få alle elvene gjennom pensum, og utvikle gode arbeidsmetoder, fremfor å bruke mange dyrebare uker av semesteret på å pugge til eksamen.

Eksamen har selvsagt sine positive sider - den gir elevene anledning til å konsentrere seg om ett fag over lengre tid, og vi får mulighet til å repetere tidligere gjennomgått pensum. Elevorganisasjonen ser det likevel som urettferdig og unødvendig med avsluttende eksamen til våren, med tanke på de ulikhetene i undervisningsmetode og kvalitet.

Vi mener at standpunktkarakteren som gis på slutten av året har et bedre vurderingsgrunnlag enn en eventuell eksamen i år. Gjennom hele skoleåret gjør lærere en helhetlig vurdering av hver enkelt elev, alle individuelle forhold tatt i betraktning.

En slik vurdering fra faglærer, som har kjennskap til hver enkelt elev, synes mer rettferdig og kurant enn vurderingen fra en ekstern sensor.

Eksamen er ment som en objektiv vurdering av elevene for å gi et godt bilde på elevens kompetanse, men nå er ikke tiden for objektivitet. Det at undervisningen varierer i så stor grad fra lærer til lærer og skole til skole, gjør at et likt læringsgrunnlag blant elevene er umulig å oppnå.

Vi må gjøre det beste ut av situasjonen og sikre god gjennomføring og undervisning for alle elever, fremfor å storme gjennom pensum og pugge frem mot eksamen.