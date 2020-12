Derfor er Maskorama årets store tv-suksess

En elg, et troll, en enhjørning, en viking, en ravn, en puddel, et fugleskremsel og en gaupe har engasjert Norge den siste måneden.

Maskorama er det første konseptet på norsk tv som kommer fra Sør-Korea, skriver førstelektor Gry Cecilie Rustad. På bildet ser vi sangerne som skal konkurrere i lørdagens finale: Elgen, Vikingen og Trollet. Foto: NRK

Gry Cecilie Rustad Førstelektor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Maskorama på NRK, og hvem som skjuler seg bak de ekstravagante maskene, har blitt vinterens store snakkis. I løpet av helgen som var, så hele 1,1 millioner nordmenn den ferskeste episoden, og programmet er dermed det desidert mest sette på norsk tv for tiden.

Maskorama er i bunn og grunn en realitysangkonkurranse der ulike deltakere hver uke samles for å synge og til slutt bli stemt ut. Sånn sett er det nokså likt andre konsepter, som Idol eller Stjernekamp – med andre ord en kjent og kjær tv-sjanger for det norske tv-publikumet.

Det som gjør Maskorama unikt, er imidlertid at de blander inn en annen av nordmenns favorittsjangre, nemlig mysteriet.

Samtidig som publikum stemmer på deltakernes sangferdigheter, skal det også gjettes hvem som befinner seg bak maskene. Nye hint gis i hver episode, og herr og fru Nordmann kan ta på seg detektivhatten.

Førstelektor Gry Cecilie Rustad skriver her om hva som kan ligge bak Maskoramas suksess. Foto: Privat

Mysteriet om hvem som gjemmer seg bak masken, gjør seeropplevelsen mer engasjerende og interaktiv og lar seeren gå fra å være passiv mottaker til å bli en aktiv deltaker-detektiv.

Maskeleken pirrer nysgjerrigheten og trekker seerne tilbake uke etter uke. Hver episode må sees for å ikke gå glipp av noen avgjørende hint, og ikke minst for å se om de gjettet riktig på slutten av episoden.

Maskorama er også litt unorsk med en x-faktor i all staffasjen og ekstravagansen. Det er annerledes og rart med de store kostymene og forseggjorte maskene. Det er litt kitschy og overgår Melodi Grand Prix i glitter og stas.

Konseptet bak Maskorama er hentet fra Sør-Korea via USA. Dette er det første konseptet på norsk tv som kommer fra Sør-Korea, og det er i denne delen av programmet det blir mest tydelig. Den visuelle eksessen og galskapen føles veldig sørkoreansk.

I sørkoreanske gameshows og kjendis-realityserier, som «Busted» og «Men on a Mission», (begge på Netflix) setter kjendisdeltakerne på merkeligere prøver enn «4-stjerners middag», for å si det sånn.

Førstelektoren tror nordmenn er klare for mer tv-galskap og mener at norske kanalsjefer bør ta en nærmere titt på blant annet sørkoreanske «Busted» (Netflix). Foto: Netflix

At konseptet originalt er sørkoreansk, kan også forklare hvorfor det ser ut til å slå godt an også blant yngre seere. Koreansk kultur har de siste årene fått stor appell spesielt blant unge. K-pop band som Blackpink, Twice og NCT har erobret verden og blir større og større også i Norge.

K-beauty med fokus på «glasshud» og syvstegs-rutiner definerer dagens skjønnhetsidealer, og K-dramaer som «Crash Landing on You» (2019-2020), «Mr. Sunshine» (2018) og «The Heirs» finner flere og flere vestlige seere.

I den amerikanske versjonen av konseptet, «The masked singer», er det profesjonelle sangere som blir kledd opp i kostyme og maske. Her i Norge har vi fått servert litt mer blandede drops. Sånn må det nesten bli når vårt utvalg av kjendiser ikke inkluderer Patti LaBelle, Dionne Warwick eller Chaka Khan.

Det kan imidlertid hende at det varierende sangkvaliteten ikke er negativt for NRK. Der den amerikanske versjonen kanskje byr på en mer sømløs lytteopplevelse, gjør den varierte stallen i Maskorama det enda mer spennende å følge med som seer. Det er tilsynelatende bare fantasien som setter grenser for hvem som kan gjemme seg bak maskene, når vi så langt har fått se både en håndballspiller og lederen for Norges største parti.

Les også Podkast: – Vedum burde ikkje fått vere med i Maskorama

Ved å ha variasjon i deltakernes bakgrunn, skiller Maskorama seg også i større grad fra Stjernekamp, som det erstatter på lørdagskvelden. I Norge er det gjetteleken som er viktigst.

Maskorama viser hvordan tv-kulturen er i ferd med å bli mer global og den angloamerikanske dominansen mister sin enerådende posisjon. Å gjøre tv-verden større gir oss nye impulser og konsepter og slik mer innovativ tv.

Maskorama er karneval, krim og reality-sang-konkurranse på en gang. Og Maskoramas suksess viser at nordmenn er klare for mer galskap og at kanalsjefer kanskje burde titte litt mer på koreansk tv. Der er det nok tv-galskap som kan importeres.

«Busted», med sin kombinasjon av kjendiser og mord, begge deler er som kjent populær tv-underholdning for nordmenn, er mitt stalltips.