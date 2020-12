En dose frisk luft for Danmarks plass

Hvorfor skal Ibsens gate åpnes for biltrafikk som før?

50.000 biler passerer Danmarks plass hvert døgn. De siste tre årene har tilførselsveien Ibsens gate (i bakgrunnen) vært stengt, men nå er den åpnet igjen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Sofie Marhaug Gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre

Denne uken åpnet Ibsens gate, og Rødt er bekymret for at både trafikken og den dårlige luftkvaliteten igjen vil innta Danmarks plass.

Beboerne har kjempet siden 1980-tallet for å få gjort noe med trafikken. Selv om noe har blitt bedre, er det fortsatt 50.000 bilpasseringer i døgnet og tilhørende eksos, svevestøv og støy. Hadde vi hatt samme problem i Fjellveien, hadde nok problemet blitt løst for lenge siden.

I november behandlet bystyret et forslag fra Rødt om krisepakke for Danmarks plass, der flere av våre konkrete, umiddelbare tiltak dessverre ikke fikk gjennomslag.

Bystyrerepresentant Sofie Marhaug (R) mener bystyret har vedtatt at trafikken i Ibsens gate skal ned. Foto: Geir Martin Strande

Vi hadde håpet å få med byrådspartiene på flere av Rødts forslag: miljøfartsgrense 40 km/t langs hele Fjøsangerveien og Danmarks plass, eventuelt forlenget samkjøringsfelt i Fjøsangerveien og fotgjengerfelt over Danmarks plass.

Byrådet lot seg i stedet styre av Statens vegvesen, som systematisk prioriterer biltrafikken heller enn nærmiljøet til de 40.000 innbyggerne på og rundt Danmarks plass.

Rødt foreslo også å legge trafikken under bakken, i en kort tunnel uten kapasitetsøkning, gjennom å se på muligheten for å gjenbruke eksisterende infrastruktur. Dagens plass er nemlig bygget oppå en bro.

Slik så Ole Landmarks vinnertegning for det som den gang ble kalt Kronstadtorvet, senere Danmarks plass, ut. Så kom bilene. Foto: Bergen byarkiv

Bystyret fattet riktignok et godt og viktig prinsippvedtak om å legge trafikken under bakken, men når og hvordan dette skal skje er avhengig av politisk styrke og vilje.

Akkurat nå trengs det dessuten strakstiltak.

MDG, som også sitter med byutviklingsbyråden, har tidligere tatt initiativ til å stenge Ibsens gate. I forbindelse med Rødts forslag om krisepakke, foreslo vi å gjøre denne gaten enveiskjørt. På novembermøtet sluttet bystyret seg til å arbeide for å redusere trafikken i Ibsens gate.

Ibsens gate har vært stengt i tre år, men åpnet igjen denne uken. Rødt er skuffet over at det ikke er innført trafikkregulerende tiltak i gaten, som forsyner Danmarks plass med flere biler. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Nå åpner likevel gaten for biltrafikk som før. Rødt kan ikke forstå hvorfor ikke bystyrevedtaket har blitt tatt på større alvor. Det er nå vi har muligheten til å skape strukturelle, varige endringer i trafikksituasjonen.

Det er ikke for sent å gjøre noe med Danmarks plass. Vi kan redusere fartsgrensen, få flere fotgjengeroverganger, støyskjerming og mye mer. Dersom noe av trafikken som i dag går i Bjørnsons gate og ut på Danmarks plass ved Årstad skole flyttes til en enveiskjørt Ibsens gate, kan det kanskje også åpne for en prøvestengning av et av feltene på Danmarks plass. Går det, kan vi få bredere fortau på vestsiden av plassen og plass til skjermende beplantning.

Vi kan ikke kun la oss styre av Statens vegvesens ensidige prioritering av kjøretøy.

Og til beboerne: Hev stemmene deres, så kan vi oppnå ting, inkludert fortgang for en tunnelløsning. Vi vil ikke ha denne debatten om tjue og tretti år!