«Du er en bæsj, og hunden min skal bite deg!»

En vanlig og effektiv krenkelse i barnehagen er «Du er en bæsj!» Fra nå av er det nulltoleranse mot slikt.

Artikkelforfatterne er redde for at de nye paragrafene vil føre til forvirring og i verste fall til stigmatisering og nær sagt kriminalisering av barn som prøver finne ut mellommenneskelige forhold. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Vigdis Foss og Dag Orseth Høgskulen på Vestlandet

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Barnehageloven har fra nyttår fått tillagt et kapittel om psykososialt barnehagemiljø, eller det som blir kalt «mobbelov» på regjeringen.no.

Her blir det foreskrevet «nulltoleranse» mot «krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.». Kjennskap til, eller mistanker om nevnte forhold utløser melde- og aktivitetsplikt.

Ansatte i barnehagen har alltid på ulike måter hatt ansvar for at barnas omsorgsbehov blir ivaretatt og for å gripe inn om det ikke er tilfelle. Det er ikke nytt. Det nye er mobbebegrepet, som ble introdusert i barnehagens rammeplan i 2017. Der heter det i en passus at dersom barn «[…] opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.».

Les også Jan Johnsen: «Konkurranse er et dårlig middel for læring»

Allerede her er mobbebegrepet etter vårt syn problematisk, men det blir i det minste fulgt opp av følgende kloke formulering i neste avsnitt: «Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.»

I den nye loven står derimot denne insisteringen på mobbing i barnehagen alene, den blir kraftig intensivert, og den nevnte nulltoleransen blir lansert sammen med krav om tiltaksplan på grunnlag av den minste mistanke om at et barn ikke har det bra.

Vi er redde for at de nye paragrafene vil føre til forvirring, unødig formalisert arbeid og i verste fall til stigmatisering og nær sagt kriminalisering av barn som prøver finne ut av hvordan mellommenneskelige forhold blir regulert her i verden.

Høgskolelektor Vigdis Foss og førsteamanuensis Dag Orseth ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Privat

Vi snakker om barn i alderen ett til fem år. Disse barna arbeider på ulike måter og på like nivå med å finne ut av forholdet sitt til verden, med å finne ut av språklige og sosiale koder, med å finne ut av hvordan mennesker forhandler og samhandler. Dette arbeidet må med nødvendighet innebære en god del prøving og feiling.

Nulltoleranse gir ikke mye rom for det. I tillegg leker barn, og i lek gjelder andre regler enn i virkeligheten, nettopp fordi det er på lek. Det betyr ikke at det er lov å plage andre, men å beherske leken krever øvelse, eksperimentering og forhandlinger på enda et nivå for samspill.

Å være ny i verden er med andre ord en mer kompleks øvelse enn å være voksen når det gjelder å finne ut av hvilken atferd som er ok og ikke. Det er dermed både vanskelig og etisk problematisk å definere handlinger mellom barn i barnehagealder som mobbing og krenkelser.

Flere problemer oppstår når «Grunnlagsdokument for arbeidet med barnehage-, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser», Utdanningsdirektoratets veileder til den nye paragrafen, forsøker å avklare hvordan det nye lovtillegget skal tolkes og praktiseres.

Her heter det at «Hvis en voksen vet om, eller tror at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid, gripe inn og stoppe krenkelsen, si fra til styrer, undersøke hva som har skjedd, sette inn tiltak og lage en plan for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.»

Det har tidvis hendt at noe som er dunkelt sagt også er dunkelt tenkt. Her skjer det igjen, og det er nærliggende å tenke at det skyldes at noen har fått i oppgave å legitimere noe som ikke lar seg legitimere.

Artikkelforfatterne er skeptiske til det som regjeringen kaller en «mobbelov» for barnehagene. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Det blir ikke enklere når mobbing og krenkelser defineres: «Eksempler på verbal mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte. Fysisk mobbing kan være slå, dytte eller holde fast. I barnehagen vil det å slå, dytte eller holde fast ofte ikke være mobbing, men må forstås i lys av barnets alder, modenhet og barnehagekonteksten» (s. 9).

Det høres rimelig ut, men hvordan skal de ansatte praktisere dette lovverket når det også står at «Anerkjennelse innebærer at de voksne skal legge barn og unges subjektive opplevelse til grunn. Barn og unge skal ikke oppleve at det stilles spørsmål ved deres opplevelse, bagatellisering av det de forteller om eller å få beskjed om at «det må du tåle». Barn eller unge som forteller om eller viser nonverbale signaler på at de blir utsatt for mobbing eller andre krenkelser skal bli tatt på alvor av de ansatte og saken skal følges opp» (s. 10).

Les også 79 foreldre: «Hvorfor støtter ikke byrådet åpne barnehager?»

La oss forestille oss dette med utgangspunkt i eksempler fra barnehagen: Mats tåler ikke at andre ler «av ham». Han blir rasende og skriker høyt til den som ler. Han kan slå, klype, eller true med at «hunden min skal komme og bite deg». Krenkelsene står med andre ord i kø. I virkeligheten ler ikke barna av Mats, de ler av noe som er morsomt i fellesskapet. For eksempel når det etter tur blir laget rim med barnas navn ved lunsjbordet. Når det kommer til Mats, blir han sint. Han opplever at de andre ler av ham, og han er definitivt krenket.

Det samme er toåringen som blir fratatt spaden i sandkassen, bryter ut i gråt og biter tyven i hånden i kampen om spaden. Å bli bitt er også åpenbart en krenkelse. Den ansatte som skal ivareta de to, varsle styrer og lage en plan rekker akkurat å få med seg at treåringen som tapte i løpet mot den beste husken utbryter: «Din bæsj!» til vinneren, som begynner å gråte. Utallige praksiseksempler viser at barnehagebarn synes det er krenkende å bli kalt for bæsj.

Treåringen må lære at man noen ganger taper løpet mot husken, og vinneren må håndtere at taperen i frustrasjon og skuffelse kan finne på å kalle deg en bæsj, skriver artikkelforfatterne. Foto: Gorm Kallestad, NTB (arkiv)

Mats trenger hjelp til å lære seg forskjellen mellom å le med og le av. Han trenger også hjelp til å håndtere at noen en gang kan komme til å nettopp le av ham. Toåringen må lære at man ikke kan bite, selv ikke spadetyver. Spadetyven må lære at man ikke bare kan ta ting fra andre. Treåringen må lære at man noen ganger taper løpet mot husken, og vinneren må håndtere at taperen i frustrasjon og skuffelse kan finne på å kalle deg en bæsj, eller det som verre er. Men det oppstår ikke noen slik læring gjennom å definere hendelser som mobbing eller krenkelser, med nulltoleranse som innfallsvinkel.

Den største krenkelsen mot barnehagebarn er at vi har laget en lov som kan komme til å endre hvordan vi ser og responderer på ett- til femåringer som leker og forsøker å finne ut av verden. Det kan igjen føre til at barns blikk på seg selv og hverandre forandrer seg.

Fra nå av er alle barn potensielle mobbere, mobbeofre, krenkere eller krenkede. Nok en gang er barnet definert som problemet.