Igjen har Erna Solberg og Knut Arild Hareide kommet med lovnader. Igjen lover de både ny vei og bane Arna–Voss og Hordfast. Det samme gjorde de i 2013 og i 2017. Men lite har skjedd.

Erna Solberg og Knut Arild Hareide under en pressekonferanse om ny vei og bane til Voss på Arna stasjon i 2017. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Marthe Hammer Gruppeleiar for SV i Vestland fylkesting

Kjartan Haugsnes Varaordfører i Vaksdal (SV)

Audun Lysbakken SV-leder

Hvilken troverdighet har Solberg og Hareide når de enda en gang lover at alt dette skal gjennomføres? Ja, takk, begge deler, sier statsministeren. Men sannheten er at hun har brutt sine viktigste samferdselsløfter til Hordaland. Løftet om begge deler har ført til null og niks, både Arna–Voss og Hordfast har blitt utsatt og utsatt.

Nå er det på tide å prioritere, sånn at noe blir gjort. SV er enig med flertallet i folket i fylket, som i en meningsmåling for BT forrige uke pekte på E16 og Vossebanen som det viktigste prosjektet.

SV håper inderlig at regjeringen mislykkes i å gjennomføre miljøskandalen Hordfast. Hordfast legger til grunn en hinsides trafikkvekst, i strid med alle målsettinger om nullvekst inn til Bergen. Hordfast går over det unike regnskogsområdet på Tysnes og Hordfast vil ta så å si alle veimidlene for hele Vestlandet.

I tillegg vil bompengeregningen bli enorm. Hordfast har blitt et svært kontroversielt prosjekt, og motstanden samler nå både naturvernere, lastebileiere, fagforeninger og bompengemotstandere. Å si nei til den enorme motorveien vil åpne for å bruke mer penger på det som er viktigst for folk i Vestland: trygge hverdagsveier i hele fylket.

«Hvilken troverdighet har Solberg og Hareide når de enda en gang lover at alt dette skal gjennomføres», spør blant andre Marthe Hammer (SV). Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Solberg og Hareide lover ny vei og bane Arna–Voss – K5. Det er strålende at regjeringen endelig slår fast at de går for fellesprosjektet K5, der man bygger vei og bane samtidig. Vi har tross alt i et par år levd med trusselen fra Statens vegvesen og regjeringen selv, om at det bare er veien som skal bygges, og at hele fellesprosjektet K5 droppes fullstendig.

Den trusselen kunne vi vært foruten, og pengene burde vært brukt til å holde fullt fokus på å få startet byggingen.

Regjeringen sier nå at K5 kan starte i 2024. Men det er et stort «men». De som tror vi får en ny rassikker vei og ny jernbane med dette, må se nøyere etter. Oppstarten i 2024 er begrenset til ny vei Arna–Trengereid, en firefelts motorvei fra Asko i Arna til Trengereid. Dette er den delstrekningen med minst fare for ras på strekningen Arna–Voss. Er det rart at dem av oss som vil være sikre på at det faktisk blir ny rassikker vei og ny jernbane til Voss, er litt lunkne?

Alle vi som har diskutert samferdselsmidler i noen år, vet at det er jernbanemidlene som mangler på fellesprosjektet K5, Arna–Stanghelle. Skal vi tro lovnaden denne gangen, Erna, må regjeringen vise i praksis at investeringsmidlene til jernbanen er på plass, og sikre samtidig oppstart for vei og bane i 2024.

Vår frykt er at regjeringen nå tar inn alle gigantprosjektene som finnes, for så å overlate til fremtidig regjering å finne midler i hvert enkelt statsbudsjett til å finansiere denne gigantomanien. Hittil har Erna Solbergs regjeringer de siste åtte årene hatt stor troverdighet på én ting, nemlig å låse stadig større summer til enorme motorveiprosjekter, og ikke minst gjennom fergefri E39.

Når de ikke tør å prioritere, men lover alt til alle, også denne gangen, skaper de i virkeligheten ny usikkerhet. Hvor er jernbanemidlene? Hvorfor utsettes Ringeriksbanen igjen og hvorfor utsettes jernbanedelen i K5 Arna–Stanghelle nok en gang?

Vi er engstelige – vi har lyst å spise kake for K5 igjen, som vi gjorde i 2015. Vi har lyst å tro på at en av de farligste veistrekningene, E16 Arna–Voss og intercity Arna–Voss, endelig skal gå på skinner. Men foreløpig er K5 bare en firefelts motorvei Arna–Trengereid.

Erna Solberg og Knut Arild Hareide leverer samme valgløfte for tredje valg på rad. Regjeringen har vist at de ikke klarer å gjennomføre. Det er på tide å prioritere det som er viktigst. Ja til ny E16 og Vossebane, og ja til trygge hverdagsveier i hele fylket. Nei til milliardsluket Hordfast.