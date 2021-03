Kvinner redusert til kroppsdeler og -funksjoner

Transfobi er avskyelig. Men vi blir også mobbet av transaktivister.

Anna Kathrine Eltvik og Jane Nordlund

Anna Kathrine Eltvik og Jane Nordlund Kvinneaktivistene

Transaktivist Stein Wolff Frydenlund skriver i BT 5. mars: «Like lite som det er opp til rasister å benekte at det er det de er, er det opp til personer med negative holdninger til transpersoner å avgjøre om de er transfobiske eller ikke.»

Han reagerte på innlegget «Vi er kvinner, men ikke transfobiske», publisert i BT 28. februar. Dagen før svarte byråd Katrine Nødtvedt (MDG) på vårt innlegg, og skrev blant annet at kvinnekampen og transkampen har felles mål om frigjøring og selvbestemmelse.

Transfobi er et avskyelig problem. Hvert år mobbes, diskrimineres eller til og med drepes transpersoner fordi de ikke tolereres som de er. Transfobi bunner i avsky, frykt eller følelser av ubehag mot transpersoner. Undertegnede har gått i tog for å protestere mot dette. Likevel vil Frydenlund ta fra oss retten til å selv bedømme om vi er transfobiske eller ei. Det er ikke greit.

En del transaktivister ser ut til å mene at de skal være den eneste premissleverandøren i alle diskusjoner som handler om kjønn og identitet. Hvis vi som kvinneaktivister gir beskjed om at vi analyserer ut ifra en tanke om at kjønn er biologiske, er det ikke grenser for hvilken motstand vi møter.

Da BT publiserte vårt ovennevnte innlegg, ble vi hengt ut på Twitter med et mobbebilde av en transaktivist, og kommentarfeltet på BT sin Facebookside var full av personer som kalte oss for «terfs».

«Terf» er engelsk for radikalfeminist («trans-exclusionary radical feminist», red.anm.). Med tiden har det blitt et skjellsord, noe Rød Ungdom viste til fulle i Trondheim i fjor da de lagde parolen «Føkk terfer, transkvinner er kvinner». Hvis man kikker på nettsiden terfisaslur.com, vil man se oppfordringer til å drepe, mishandle, voldta og skyte kvinner som våger å være uenig i for eksempel at barn må få lov til å ta kjønnsskifteoperasjon.

Kjønnsidentitetsideologi innført i lovverk, undervisningssektor, helsesektor, på kulturfeltet og i idretten går på bekostning av kvinners lovfestede rettigheter. Språket endres for å passe med denne posthumanismen, der hannkjønn inkluderes i kategorien kvinne, og biologiske kvinner reduseres til kroppsdeler og -funksjoner. Noen transaktivister mener vagina skal hete fronthull, og at det er bedre om kvinner heller heter «menstruerende personer» eller til og med «ikke-mann».

Det er dette Kvinneaktivistene reagerer på, og det bør vi få lov til å gjøre uten å bli satt i samme bås som rasister med tvilsom motivasjon.

Vi ber til slutt byråd Nødtvedt om å forklare hva hun mener når hun hevder at hun aldri har møtt en transaktivist som kjemper for å frata «oss cis-kvinner» rettigheter. (Cis-kvinner er enkelt forklart biologiske kvinner, red.anm.)

For det første definerer vi i Kvinneaktivistene oss selv som vi vil. Det er en rettighet, og vi fraber oss å komme i kategorien cis-kvinne. For det andre er det i dette innlegget lagt frem etterprøvbare eksempler på hvordan kvinnesakskvinner blir trakassert og mobbet av flere transaktivister.

Tenker Nødtvedt, i sin iver etter å være politisk korrekt, at det er greit å være med på usynliggjøring av den grove trakasseringen som vi kvinneaktivister utsettes for?