En enkel løsning på mathysteriet i barnehagene

Pedagogen skal ikke stå på kjøkkenet.

Mitt forslag er at hvert barn får med seg hjemmefra to matbokser med sunn og riktig mat for det enkelte barn, skriver Grethe Monssen. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Grethe Monssen Spesialpedagog

I BT lørdag 5 mars, belyste Kari Ryslett, høyskolelektor i matkultur og helse, hva barnehagene sliter med for tiden.

Det skal tas hensyn til allergier og matintoleranse av alle slag samt religiøse mathensyn og spesialdietter!

Alle disse hensyn og krav til barnehagelæreren stjeler verdifull tid fra barna.

Pedagogen skal ikke stå på kjøkkenet. Dessuten er verken lærere eller barnehagelærere utdannet for å lage riktig mat for alle de tidligere nevnte kategorier.

Diagnose fra lege må være en selvfølge for å få spesialmat for det enkelte barn!

Barnehagelæreren skal «se» og bekrefte det enkelte barn hver dag, gi trygghet, stimulere til språklig utvikling og se til at barnet utvikler seg sosialt. Det er faktisk ikke tid til alt matstyret!

Under måltidene skal barna hygge seg, få hjelp og veiledning og lære vanlig bordskikk og samhandling i en trygg setting.

Det er ikke tid til alt matstyret i barnehagene, skriver spesialpedagog Grethe Monssen. Foto: Privat

Mitt forslag er at hvert barn får med seg hjemmefra to matbokser med sunn og riktig mat for det enkelte barn, samt at barnehagen stiller opp med drikke (melk, vann, juice) og et fruktmåltid hver dag.

Det har da blitt sunne, fornøyde barn av denne ordningen i mange år!

En deilig grønnsaksuppe en gang i uken er alltid kjærkommen. Grønnsakene deles/skjæres opp av barna. Det er fint å aktivisere dem i matprosessen. Alt som skjer i barnehagen er en læreprosess for barna.

Gi pedagogene i barnehagene tid til å være gode veiledere for våre barn!