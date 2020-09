«Sa du 150 gram?» spurte fru Zachariassen lattermildt

Jeg glemmer aldri den milde, men bestemte butikkinnehaversken i gamle Laksevåg kommune.

Dette fotografiet fra Lyngbø er fra 1962. Butikken til fru Zachariassen lå i huset til venstre for den store, hvite bygningen med rødt tak. Foto: Widerøes Flyveselskap / Billedsamlingen, UiB

Fru Zackariassen var ferm og rødmusset som ei lefsebakende bondekone. Hun hadde et mildt og varmt uttrykk i ansiktet når vi kom inn på butikken hennes på hjørnet på Lyngbø for 57 år siden. Butikken i gamle Laksevåg kommune var hennes livsverk.

Men hun ble skarp og sint i blikket, og fikk dansende røde kinn, da et par guttunger kom inn og ga seg til å knise og ikke visste om de skulle ha noe eller ikke. Men de viste stor interesse for fryseren utenfor disken som inneholdt ispinner og kroneis. Fordi fru Zackariassen stadig vekk måtte ut av butikklokalet og ikke kunne passe på hele tiden, fikk de marsjordre ganske kvikt.

Denne butikken var for mennesker som visste hva de skulle ha, og som handlet!

Butikken lå i kjelleretasjen i huset hun selv eide. Den gangen het det ikke å gå på butikken, men å gå «ned til fru Zachariassen».

I gaten ovenfor hadde jeg mitt første hjem som nygift, og i butikken hennes gjorde jeg innkjøp til våre daglige måltider. I mine unge øyne var butikkinnehaveren den gangen en veldig gammel dame, men med mine eldre øyne vil jeg tro at hun var rundt 65 år.

Jeg så aldri noen herr Zachariassen.

Varene den gangen var ikke pakket inn i plast. Svært mye var i løs vekt. Det var ikke kjøledisker og frysevarer, bare iskremen lå i denne fryseren utenfor disken. Fru Zachariassen måtte hele tiden gå ned i kjelleren for å hente varer som måtte ligge kaldt. Som spekesild og saltet kjøtt i iskald lake, poteter og grønnsaker, sirup, som ennå var å få i løs vekt, samt kjøttdeig.

Derfor så hun også tykkere ut enn hun egentlig var. Hun måtte ha varme klær i kjelleren. Derfor gikk hun med et romslig, hvitt forkle som ble holdt sammen av et belte, for å skjule at hun hadde en tykk strikkejakke under.

Når jeg tenker på det nå, var det kanskje derfor hun var så rød i fjeset bestandig? Hun frøs.

Hun hadde diplomatisk talent og en sjelden evne til diskresjon. Uskolert som hun sikkert var, hadde derimot livets skole lært henne noe som enkelte aldri lærer. Hun behandlet meg med samme høflige vennlighet som alle de andre kundene, selv om jeg i ettertid begynner å skjønne at jeg må ha vært hennes livs mareritt.

Fru Zachariassen lot meg aldri forstå det.

Anne Grethe Fure Foto: Privat

Jeg kommer aldri til å glemme uttrykket i ansiktet hennes første gang jeg forlangte 150 gram kjøttdeig. Vi bodde i en kjellerleilighet med så lite kjøkken at kjøleskap ikke kom på tale. Derfor måtte vi kjøpe inn i små kvanta, helst ting som holdt seg uten kjøleskap, for eksempel hermetikk. Melkeflaskene sto i vaskekjelleren.

På søndager var det vanlig med kjøttkaker, og for å slippe rester som ble ødelagt, hadde jeg regnet ut at 150 gram var det jeg trengte for å lage tre kjøttkaker til husbonden, to til meg og en til vår førstefødte. Vi hadde ikke spesielt dårlig råd, vi var bare opplært til ikke å kaste mat.

Fru Zachariassen så først sprekkeferdig ut, som om hun måtte le. Så hentet hun seg inn og spurte forsiktig på nytt, hun måtte ha hørt feil, mente hun:

«Sa du 150 gram?»

Hun gikk ned den smale trappen til kjelleren for å måle opp, og så opp igjen for å veie, for vekten sto oppe i butikken! Tok hun for mye eller for lite, måtte hun ned igjen. Hun var dårlig til bens, husker jeg. Jeg fikk mine 150 gram i pergamentpapir og gikk hjem.

Dette skjedde omtrent en gang i uken, men aldri om hun noen gang ga uttrykk for at dette var lite å umake seg for. Hun bare så på meg med de milde og omsorgsfulle øynene sine, og spurte forsiktig: «Om det var noe mer fru Fure ønsket»?

Det var ikke telefoner i alle hjem den gangen. I 1963, da tiden nærmet seg at jeg skulle ha mitt første barn, viste fru Zachariassen stor omsorg. Jeg skulle få låne telefonen når tid på dagen det skulle være. Men det slapp jeg, fordi jeg sto og handlet i butikken hennes da de første veene meldte seg. Hun holdt på å miste brillene på nesen og alt hun hadde i hendene.

Jeg måtte komme meg på Kvinneklinikken i en farlig fart!

Vel, jeg tok bussen til min svigermor med seksbarnserfaring. Hun tok det ganske rolig, men ville likevel sende meg i drosje til fødehjemmet. Det gikk bra!

Fru Zachariassen er nok død for lenge siden, men hos meg vil hun leve lenge i minnet.