Bjarte Hjelmeland, du burde vite bedre

Vi blir provosert av uttalelsene dine.

Publisert Publisert Nå nettopp

Frilansskuespillerne i Bergen reagerer på noen av uttalelsene til Bjarte Hjelmeland i forbindelse med lanseringen av «Karius og Baktus» på Ole Bull Scene, skriver Raymond Corrado Knutsen, leder for Norsk skuespillerforbund Krets vest. Foto: Frank Robert Webrermann

Debattinnlegg

Raymond Corrado Knutsen Skuespiller og leder for Norsk skuespillerforbund Krets vest

Frilansskuespillerne i Bergen takker Hjelmeland for hans engasjement for teater for barn og unge i Bergen gjennom oppsettingen av «Karius og Baktus» på Ole Bull Scene.

Vi reagerer likevel på noen av uttalelsene hans i forbindelse med lanseringen av forestillingen.

Til BT 18. august sa Hjelmeland: «Men satsingen nå springer like mye ut fra et ønske om å lage noe skikkelig for barn i Bergen. Det er et felt som ofte blir neglisjert.»

Om samme sak kunne vi lese i BA 29. august: «Og jeg har jo følt at tilbudet for barn, og spesielt de yngste, har vært tynt.»

Hjelmeland er lite spesifikk. Sikter han til institusjonsteatrene i byen, eller hele teaterfeltet? De som står bak det meste av profesjonell teaterproduksjon for barn og unge i Bergen, er det frie scenekunstfeltet.

Vi blir provosert av slike uttalelser. Det er kunnskapsløst og undergraver vårt arbeid og kompetanse.

Les også Teatersjef: – Ikkje ta frå oss sjansen til å samlast

Høsten 2020 er ikke lett for scenekunstnerne i byen, særlig ikke for oss frilansere. På tross av dette, har vi mye på programmet, noe som tydelig viser at dette feltet verken er tynt eller neglisjert. For å nevne noe:

Barnas kulturhus, en viktig bauta innenfor barneteater og frilansfeltet i Bergen, byr på hele elleve ulike produksjoner av byens frilansere. «Barnelørdag i bydelene» tilbyr jevnlig teaterforestillinger laget av oss, spredt over hele Bergen kommune.

Det Vestnorske Teateret har tre forestillinger for de minste i høst. Alle er produsert i samarbeid med frilansere, og to av disse er urpremierer.

Fyllingsdalen Teater spiller «Ulverock», det er daglig teaterformidling i skolene gjennom Den kulturelle skolesekken. Bergensbaserte Open Window Theater, et viktig tilskudd til byens figurteaterscene for barn og unge, hadde nettopp

fem års jubileum.

Å antyde at en produksjon av klassikeren «Karius og Baktus» er en sjelden «storsatsing for barn», vitner etter vårt syn om manglende innsikt i hva som rører seg i bransjen. «Hekseringen» (Fyllingsdalen Teater) og «Kaptein Knurr» (Krabatene) er gode eksempler på helaftens storsatsinger med mange medvirkende, både barn og voksne fra det frie feltet.

De større institusjonene får mer oppmerksomhet i pressen enn det meste av produksjoner, premierer og forestillinger i det frie feltet. Da er det ikke så rart om bergenspublikummet ikke har oversikt over hvor mye som faktisk skjer. Men Bjarte Hjelmeland burde vite bedre.

Vi inviterer både Hjelmeland og byens barnefamilier til å ta seg en tur på teater i høst. Det blir mye spennende å velge i av både klassikere og helt nyskrevne stykker.