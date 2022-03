Ikke ta fra sårbare barn treningstilbudet i Bergen

I dag kan barn med hjerneskade fra hele landet komme til Barnas Fysioterapisenter for å trene. Når regjeringen nå skal avvikle fritt behandlingsvalg, står dette viktige tilbudet i fare.

Ap kan nå bidra til at vi får en mer todelt helsetjeneste hvor de med god råd fortsatt kan velge fritt, mens andre får mindre valgfrihet, mener Charlotte Spurkeland (H) og Tone Wilhelmsen Trøen (H).

Tone Wilhelmsen Trøen (H) Helsekomiteen på Stortinget

Charlotte Spurkeland (H) Møtende vararepresentant på Stortinget

«Hvor stor forskjell skal det være mellom foreldre og barn med cerebral parese?» Dette spørsmålet ble stilt av mammaen til et av barna som trener intensivt ved Barnas Fysioterapisenter i Bergen.

I mange år var dette tilbudet for barn med medfødt eller ervervet hjerneskade kun tilgjengelig for foreldre som kunne dekke reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste selv. Men fra 2017 ble senteret en godkjent leverandør innenfor ordningen «fritt behandlingsvalg», noe som førte til at tilbudet hos Barnas Fysioterapisenter ble tilgjengelig for mange flere familier.

Nå står tilbudet i fare. Regjeringen, med Arbeiderpartiet i spissen, har sagt at de skal fjerne fritt behandlingsvalg fra 2023. Deres ideologiske oppgjør med det de kaller «privatiseringen i helsetjenestene» er intet annet en historisk svekkelse av pasienters rettigheter.

Fritt behandlingsvalg handler om mennesker, og hvorvidt pasientene skal ha makt i møte med systemet, eller om denne makten skal gis til helseforetakene. Det handler om å gi mennesker valgfriheten og muligheten til å velge seg det behandlingstilbudet som passer best for seg, uten at det skal koste pasienten en krone mer – fordi staten tar regningen.

Tilbudet hos Barnas Fysioterapisenter ble tilgjengelig for mange flere familier da det ble innlemmet i ordningen Fritt behandlingsvalg.

Den habiliteringen og treningen som det offentlige kan tilby barn med cerebral parese, passer ikke for alle. Fritt behandlingsvalg har sikret at den relativt lille, men viktige aktøren Barnas Fysioterapisenter, kan være der for barn fra hele landet som trenger helt spesialisert trening. Foreldre og barn forteller at de ønsker å trene mer intensivt og kan vise til fantastiske resultater av treningsperiodene i Bergen.

Nå opplever både ansatte, foreldre og barn stor usikkerhet. Det vil være byråkratisk, dyrt og svært tidkrevende dersom Barnas Fysioterapisenter må gjøre egne avtaler med alle landets helseforetak for at disse relativt få barna skal få sine viktige treningsperioder. For foreldre og barn kan det bli vanskeligere å få muligheten til å reise til Bergen dersom det lokale helseforetaket mener deres tilbud er godt nok.

Fritt behandlingsvalg sikrer at pasienter får et mangfold av tilbud. Vi tror Arbeiderpartiet møter seg selv i døren hver gang de møter aktørene som leverer helsetjenester innen fritt behandlingsvalg.

De møter jo ikke kyniske helsespekulanter som vil stikke et sugerør inn i statskassen for å sikre seg egen vinning. De møter, som hos Barnas Fysioterapisenter, dyktige fagfolk med høye faglige ambisjoner på egne og barnas vegne, med et brennende ønske om å skape gode tjenester som gir barna økte muligheter for mestring i hverdagen og bedre livskvalitet.

Da Barnas Fysioterapisenter ble en del av ordningen fritt behandlingsvalg, ble det mulig for foreldre og barn fra hele landet å få komme på trening, helt uavhengig av foreldrenes økonomi. Arbeiderpartiets ideologiske skylapper kan nå bidra til at vi får en mer todelt helsetjeneste hvor de med god råd fortsatt kan velge fritt, mens andre får mindre valgfrihet. Det er en todeling av helsetjenesten som Høyre ikke vil akseptere.

Arbeiderpartiet har sagt at de ønsker å sikre tilbudet hos Barnas Fysioterapisenter, men det er vanskelig å se hvordan det skal la seg løse. Vårt forslag er da enkelt og helt ubyråkratisk: Behold fritt behandlingsvalg, ordningen som sikrer foreldre og barn tilbudet sitt.