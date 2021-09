Vindkraft er en uunngåelig vinner i fremtidens energiforsyning

Andre land er i ferd med å skaffe seg mye grønn energi fra vindkraft, til en meget konkurransedyktig kostnad.

Valg av fremtidige energikilder er like viktig som utbyggingen av vannkraftverk og oljefelt var i sin tid, mener innsenderen. På bildet vises vindparken Guleslettene i Bremanger og Kinn kommune.

Endre Seter Sandviken

Vi står overfor store utfordringer i vår ambisjon om å skape det utslippsfrie og grønnere Norge, og tøffe valg må tas i tiden fremover.

Elektrifisering av transport på land og av norsk sokkel, kombinert med en galopperende global miljøutfordring, krever at vi øker vår produksjon av grønn og bærekraftig energi, på tross av alle protester.

En anerkjent måte å beregne produksjonskostnader for energi er å bruke «Levelized Cost Of Energy» (LCOE), der en tar hensyn til grunnleggende investeringskostnader fordelt over et tidsrom, i kombinasjon med løpende drift og vedlikeholdskostnader.

NVE har slik vurdert forskjellige alternativ fra i dag og frem til 2030. I dag har vannkraft en kostnad på 35–39 øre/kWt, og landbaserte vindturbiner cirka 30 øre. Eksempelvis ligger solenergi på over det dobbelte grunnet høye investeringskostnader.

Vi kommer til å trenge mye mer grønn energi i fremtiden, skriver Endre Seter.

Hvilke valg står vi så overfor i en bærekraftig utvikling?

Effektivisering av eksisterende vannkraftproduksjon: Ifølge Ifølge en studie fra NTNU kan vi øke uttaket med 15 til 20 prosent . Men dette har også en miljøpris, da det forutsetter å lede flere sideelver og vann inn til nedslagsfeltet, i kombinasjon med oppgraderinger av anleggene. Fremtidig kost på vannkraft vil være som i dag, 35–40 øre/kWt, ifølge NVE

Vindkraft på land: Dette har relativt store miljøinngripende konsekvenser, mye visuelt og noe naturinngrep og ødeleggelse av mangfold og biotoper. Imidlertid venter NVE at vindkraft i 2030 vil ha en produksjonskostnad på bare to tredjedeler av vannkraft.

Vindkraft til havs: Større investeringskostnader og økt kompleksitet i drift og vedlikehold gjør at NVE tror på en kostnad i et lengre perspektiv Større investeringskostnader og økt kompleksitet i drift og vedlikehold gjør at NVE tror på en kostnad i et lengre perspektiv på 51–68 øre/kWt , avhengig av teknologivalg. Det er klart dyrere enn landbaserte alternativer, men med mindre inngripende naturkonsekvenser. Kanskje er det også potensial for kostnadsreduksjoner når teknologien utvikles mer.

Utbygging av landbasert vindkraft har møtt sterk motstand de siste årene. På bildet oppfordres BKK til å skrinlegge sine vindkraftprosjekter.

Vi er stolte av vår grønne energi fra vannkraft, men når en ser på de omfattende vindkraftutbyggingene i resten av verden, så ser vi at andre land er i ferd med å skaffe seg mye grønn energi fra vindkraft, til en meget konkurransedyktig kostnad.

Valg av energikilder for det fremtidige Norge er et viktig valg. I mine øyne er dette like viktig som da vi begynte å bygge ut våre vannkraftverk eller tok kontroll over kontinentalsokkelen med sine fiskeressurser og olje og gass.

Der står vi også i dag med tanke på energiutbygging – både på land og på kontinentalsokkelen vår. Det som skal skje, er inngripende for hele landet, og den norske stat må være sitt ansvar bevisst og sørge for en riktig kontroll og disponering av våre felles ressurser.

Dette er noe vi må eie og utvikle som nasjon, og ikke la utenlandske kommersielle interesser få styre og hente ut våre nasjonale verdier, der vi blir sittende igjen som leilendinger i eget land.